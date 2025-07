Así es el reloj que Brad Pitt lleva en ‘F-1: La película’

Raquel Noya 02 JUL 2025 - 07:00h.

Brad Pitt es un coleccionista apasionado de relojes vintage que eligió él mismo el reloj de su personaje Sonny Hayes

Se trata de una réplica del IWC Ingenieur Automatic 40 Edición Limitada inspirado en el original del año 1976

Compartir







En el mundo del cine, y especialmente en Hollywood, los detalles no son meros adornos: son símbolos cuidadosamente seleccionados que proyectan lo que el director o directora pretende en cada film y para cada protagonista. En F1: la película, Brad Pitt interpreta a un veterano piloto con experiencia, temple y carisma que en su muñeca lleva un reloj que encarna esos mismos valores y que él mismo eligió.

Se trata del IWC Ingenieur Automatic 40 Edición Limitada, inspirado en el legendario diseño original de Gérald Genta para la colección Ingenieur de los años 1970, con algunos detalles específicos que detallaremos más adelante y que han logrado que el reloj sea un punto focal importante dentro del personaje de Pitt.

PUEDE INTERESARTE Los 60 de Brad Pitt: un hecho clave en cada década de su vida

Una pieza que no es un simple accesorio, sino una declaración de elegancia técnica que el ex de Angelina Jolie, coleccionista apasionado de relojes vintage, no eligió al azar sino para añadirle una dimensión extra a su personaje. En Fórmula 1, el actor encarna la figura del piloto veterano Sonny Hayes, con un estilo en pantalla que pretende proyectar una masculinidad madura y refinada, y su reloj es un punto focal dentro del conjunto.

PUEDE INTERESARTE Brad Pitt y Tom Cruise se reencuentran 24 años después tras la polémica: confidencias

El reloj de Sonny Hayes en F1

El IWC Ingenieur Automatic 40 que lleva Sonny Hayes en F1 es un modelo industrial pero elegante, con una atractiva esfera verde claro y un patrón de tablero de ajedrez “diseñado para jugar con la luz”, según explica Christoph Grainger-Herr el actual CEO de IWC en una entrevista a Squire. Sus líneas limpias y acabados impecables son un reflejo directo del personaje: alguien que ha vivido la velocidad, pero ahora mide cada segundo con control y propósito.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Grainger-Herr explica que tuvo una conversación en el proceso de elección de la pieza en la que Pitt le dijo: “Mira, este reloj me lo ha legado mi padre (en la historia). Lo veo como una pieza neo-vintage. Está golpeado y usado, no es un reloj nuevo y reluciente”. A partir de ahí el equipo fue avanzando. “Pitt fue bastante concreto en querer un 1832 vintage de 1976 con algunas personalizaciones, así que nos pusimos manos a la obra”, detalla.

Para empezar, Pitt pidió que el reloj fuera la mitad de grueso que el original, algo que “generó todo tipo de retos de ingeniería”, confiesa el CEO. El Ingenieur original (de 1955), era un reloj pensado para ingenieros, por eso tenía una jaula protectora contra campos magnéticos hecha de hierro dulce dentro de la caja. Eso hacía que la parte trasera sobresaliese unos milímetros y no se apoyase completamente plano en la muñeca así que Brad pidió reducir esa protuberancia.

Para resolverlo, Grainger-Herr explica: “Sacamos el movimiento, retiramos la jaula interior de hierro dulce y pusimos un soporte del movimiento hecho con polímero impreso en 3D con trasera plana dentro de la caja. Obviamente eso supone un compromiso en la impermeabilidad y la protección contra campos magnéticos, pero hace el reloj mucho más cómodo de llevar. Fueron 4 años de trabajo entre bastidores para conseguir el legendario reloj”, relata.

A la venta por 14.100€

Pitt, a sus 60 años, representa en F1: la película a un hombre que no necesita probar nada, y que viste con la confianza de quien entiende el valor del tiempo, literalmente. El reloj que lleva en la película es una pieza única que quizá con los años se subaste partiendo de cifras desorbitadas pero el que IWC tiene a la venta en su web se puede adquirir por unos 14.100 euros. Con una caja de acero inoxidable de 40 mm de diámetro y un grosor de 10,8 mm, el reloj ofrece una presencia equilibrada y discreta, ideal para muñecas medianas. Su distintivo bisel atornillado con cinco tornillos visibles aporta un carácter técnico y robusto, mientras que la esfera estructurada, con acabado rayos de sol y marcadores aplicados, le da profundidad y sofisticación.

En su interior late el calibre 32111 de manufactura propia, un movimiento automático con 120 horas (5 días) de reserva de marcha, protegido por una caja interna antimagnética —un guiño a la vocación técnica del modelo original. El reloj cuenta con una hermeticidad de 100 metros y una pulsera integrada en acero que asegura continuidad visual y comodidad. La edición limitada a 1000 piezas lo convierte en un objeto de deseo para coleccionistas, y su presencia en la muñeca de Pitt en una superproducción de alto perfil refuerza su estatus como símbolo de elegancia masculina con trasfondo técnico.