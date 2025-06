La última vez que se les vio juntos en público fue en un evento benéfico en 2001. Se ha especulado mucho sobre su tensa relación

La condición que pone Brad Pitt para volver a trabajar con Tom Cruise 30 años después

Todo apuntaba a que Brad Pitt y Tom Cruise no volverían a cruzar sus caminos. No desde que hace 30 años se conocieron en el rodaje de 'Entrevista con el vampiro', de Neil Jordan, en el que, lejos de crear una amistad entre ellos, provocó todo lo contrario: no volver a trabajar en el mismo proyecto. La última vez que se les vio juntos en público fue en el evento benéfico 'A Tribute to Heroes' en 2001. Ahora, 24 años después, tras especularse mucho sobre su tensa relación, los icónicos actores se han reencontrado.

Ha sido este pasado 23 de junio cuando los dos grandes iconos de Hollywood volvieron a reunirse para la premiere de 'F1: La Película', en Londres, en Cineworld Leicester Square, escenario de un reencuentro que muchos ya veían improbable.

Convirtiéndose en los protagonistas indiscutibles de la velada, las cámaras inmortalizaron el momento: durante varios minutos se fundieron en un abrazo, posaron con los brazos sobre los hombros y compartieron confidencias y risas. Incluso Cruise acomodó la solapa del traje de Pitt, un gesto que evidenció que el tiempo ha sido capaz de limar las asperezas que les han separado más de dos décadas.

Este reencuentro no solo satisface la nostalgia de una icónica dupla, sino que sella una nueva etapa para ambos. Tras décadas de distancia reforzada por historias de tensión, amistad y competencia, este abrazo en la 'red carpet' representa un punto de inflexión en su relación.

Para la ocasión, el intérprete de 'Top Gun' arribó sin compañía, luciendo un traje gris y sus ya clásicas gafas de aviador, mientras que el actor de 'El club de la lucha' llegó acompañado de su novia, Inés de Ramón, y eligió un traje verde oscuro con pañuelo mint. La buena sintonía fue tal que los fans presentes recuperaron la ilusión de un futuro trabajo conjunto.

De hecho, fue hace apenas una semana cuando el exmarido de Angelina Jolie no descartó la posibilidad de volver a compartir pantalla. "No voy a colgar mi trasero de un avión ni nada por el estilo. Así que cuando haga algo que se mantenga en tierra, ahí estaré", señaló entre risas a la revista 'E! News'.

Lo que ocurrió en su primer y único rodaje juntos

La única colaboración cinematográfica entre ambos fue en 'Entrevista con el vampiro'. Durante el rodaje, tal y como trascendió, surgió una rivalidad desconocida, alimentada por personalidades muy diferentes: Cruise, ya consagrado, y Pitt, emergente y competitivo.

En 2011, Pitt desveló a 'Entertainment Weekly' cómo se sintió durante el rodaje: "Me sentía miserable. Fueron seis meses en la maldita oscuridad. Lentes de contacto, maquillaje, estoy interpretando el papel de un gilipollas.... Un día, exploté. Llamé a David Geffen, que era productor, y le dije: 'David, no puedo más con esto. No puedo más. ¿Cuánto me costaría irme?'. Y me respondió, con mucha calma: 'Cuarenta millones de dólares'". Y continuó.

Ello cristalizó en distanciamiento y rumores de incomodidad, que los llevó a mantener las distancias tras el estreno. Su última aparición conjunta fue en 2001, en el evento benéfico 'A Tribute to Heroes', sin mayor muestra de afecto. Una imagen que ya queda atrás con esta llamativa aparición conjunta.