Los mejores enclaves de España para aprender a bucear a los 50

Raquel Noya 05 JUL 2025 - 14:00h.

En el último año, la demanda de turismo de buceo ha subido un 15% en España

Te apuntamos los mejores lugares para hacerlo y unos consejos para tu primera vez

Apuntarse a clases de paddle surf, hacer el Camino de Santiago por tramos, lanzarse con la tirolina más rápida del mundo o probar yoga al aire libre... Cada vez son más las personas mayores de 50 que buscan experiencias distintas, activas y conectadas con la naturaleza. El turismo de aventura ya no es solo para veinteañeros con mochila: también es para quienes quieren aprovechar el tiempo, cuidarse y disfrutar de la vida sin prisa pero sin pausa.

En ese mismo espíritu, el bautismo de buceo se ha convertido en una de las actividades con más crecimiento entre este público. En el último año, la demanda en España de este tipo de aventuras acuáticas ha subido un 15%. Quizás el hecho de que sea una actividad relajante, segura y accesible para casi cualquier persona sea la clave para animarse a bucear entre peces de colores y, de paso, conectar con uno mismo.

Si alguna vez te lo has planteado pero no sabes por dónde empezar, aquí te contamos cuáles son los mejores lugares de España para practicar submarinismo (incluso si eres principiante). Lugares donde no solo respirarás aire por un tubo —literalmente—, sino donde también podrás desconectar, sentirte más vivo y, por qué no, tachar una aventura más de la lista de “cosas por hacer”. Y no sólo eso, te detallamos, todo lo que necesitas saber para recibir el bautismo de buceo con confianza y sin complicaciones.

Disfrutar con seguridad

Para quienes disfrutan del snorkel o simplemente sienten curiosidad por lo que se esconde bajo la superficie, el bautismo de buceo es la oportunidad perfecta para dar un paso más y adentrarse en el mundo submarino con bombona. La experiencia, en cualquiera de las agencias que la ofrecen, comienza en tierra firme, con una pequeña sesión teórica impartida por un instructor profesional. Allí se explican, de forma clara y sencilla, los principios básicos del buceo, cómo funciona el equipo y qué hay que tener en cuenta para disfrutar con seguridad. Luego llega el momento de enfundarse el traje de neopreno, colocarse las gafas, las aletas, la botella... y entrar al agua. Poco a poco, se va poniendo en práctica lo aprendido, siempre acompañado y guiado por el instructor o instructora, que adapta el ritmo a cada persona. La inmersión suele alcanzar una profundidad máxima de unos 12 metros, suficiente para maravillarse con la flora y fauna marina, y experimentar la sorprendente sensación de respirar bajo el agua.

Los enclaves mejor valorados

Los mejores lugares de España para iniciarse en el mundo del submarinismo y recibir el bautismo de buceo se encuentran en las Baleares, Canarias, Cataluña, Levante y Andalucía. No sólo por sus aguas cristalinas y paisajes marinos espectaculares (que también), sino porque en esos lugares se encuentran los centros de buceo mejor valorados por los usuarios de distintas plataformas especializadas, redes sociales y foros de buceo que hemos consultado. Estos centros de buceo recomendados para principiantes destacan por su profesionalidad, por contar con instructores certificados, y atención personalizada en grupos pequeños. Todos ellos ofrecen inmersiones en zonas seguras con aguas tranquilas y buena visibilidad, usando equipos modernos, bien mantenidos y de todas las tallas. Sus programas combinan teoría y práctica para garantizar un aprendizaje seguro y cómodo, y además, suelen incluir extras como fotos o vídeos, que siempre es un factor añadido a la experiencia. Estas características comunes aseguran una primera experiencia de buceo segura, agradable y memorable. Así que si ya te has decidido, la mejor combinación de centros de buceo para principiantes y mejores enclaves para iniciarse en España son los siguientes:

Islas Baleares

Calvià, Mallorca

En la costa suroeste de Mallorca, Calvià se presenta como uno de los destinos más completos para iniciarse en el buceo. Muy cerca se encuentra la Reserva Marina de las Islas Malgrats, declarada zona protegida en 2004, que ofrece un entorno marino privilegiado por su biodiversidad, aguas claras y paisajes submarinos sorprendentes. Este enclave es hogar de una gran variedad de especies y cuenta con formaciones rocosas, túneles naturales, pequeñas cuevas y rincones llenos de vida y color. El clima mediterráneo y la tranquilidad del mar contribuyen a que la experiencia de buceo sea segura, agradable y accesible para principiantes.

Reserva Marina del Norte de Menorca – Es Mercadal, Menorca

La Reserva Marina de la Costa Norte de Menorca, frente al municipio de Es Mercadal, es uno de los destinos más recomendables de España para iniciarse en el buceo. Sus aguas cristalinas, su rica biodiversidad y unas condiciones marinas excepcionalmente seguras la convierten en un entorno ideal para dar los primeros pasos bajo el agua. Gracias a su estatus de zona protegida, la actividad pesquera está limitada, lo que ha favorecido la regeneración de un ecosistema marino lleno de vida. Durante un bautizo de buceo, es habitual encontrarse con bancos de peces, meros, pulpos e incluso barracudas en su entorno natural, siempre con la supervisión de instructores certificados. La topografía submarina de esta reserva es perfecta para principiantes: suave, variada y de fácil acceso, con cuevas poco profundas, praderas de posidonia y formaciones rocosas que invitan a la exploración sin complicaciones. A esto se suma el clima mediterráneo y una visibilidad excelente durante gran parte del año, lo que garantiza una experiencia tranquila, segura y muy estimulante para quienes se sumergen por primera vez.

Islas Canarias

Costa Adeje, Santa Cruz de Tenerife

Situada en el suroeste de Tenerife, Costa Adeje es uno de los destinos de buceo más populares del archipiélago canario, ideal tanto para principiantes como para buceadores experimentados. Sus aguas cristalinas, con una temperatura constante entre los 20 y los 26 °C durante todo el año, ofrecen una visibilidad excepcional que supera los 20 metros, lo que permite disfrutar al máximo del paisaje submarino. Bajo la superficie, esta zona esconde un mundo vibrante: meros, jureles, viejas, samas roqueras, morenas, sepias, pulpos y tortugas marinas habitan entre espectaculares formaciones rocosas volcánicas. Estas estructuras naturales crean un entorno submarino impresionante, lleno de cuevas, arcos y grietas que hacen que cada inmersión sea una aventura diferente. Gracias a sus condiciones estables y su rica biodiversidad, Costa Adeje es un lugar perfecto para sumergirse por primera vez y descubrir los tesoros del océano Atlántico de forma segura y fascinante.

Lanzarote – Buceo en Playa Chica y Montaña Roja

Bucear en Lanzarote es sumergirse en un mundo volcánico lleno de contrastes y vida marina. En especial, la zona de Playa Chica, en Puerto del Carmen, es uno de los lugares más populares para iniciarse en el submarinismo, gracias a sus aguas tranquilas, su fondo accesible desde la costa y una visibilidad excepcional durante todo el año. A escasos metros de la orilla se abre un paisaje submarino único: paredes volcánicas, cuevas, arrecifes y pequeños cañones de lava bajo el mar que sirven de refugio a pulpos, angelotes, caballitos de mar, meros, bancos de bogas y, con suerte, tortugas. Todo en un entorno ideal para quienes se sumergen por primera vez. Cerca también se encuentra Montaña Roja, en Playa Blanca, donde se pueden hacer inmersiones en un entorno volcánico de gran belleza paisajística. Aunque algo más avanzado, algunos centros organizan salidas adaptadas a principiantes en días de mar calmado. Lanzarote combina unas condiciones marinas ideales —temperatura constante entre 19 °C y 23 °C, y visibilidad superior a 25 metros— con un entorno geológico impresionante. Una primera inmersión aquí no solo es segura y accesible, sino también profundamente emocionante.

Cataluña

L’Ametlla de Mar, Tarragona

L’Ametlla de Mar, en la costa de Tarragona, es un lugar muy adecuado para iniciarse en el buceo. Sus calas, como Cala Mosques, Torrent del Pi, Cala Vidre o Calafató, ofrecen aguas poco profundas, buena visibilidad y un entorno tranquilo, ideal para principiantes. El paisaje combina acantilados, pequeñas playas y un fondo marino con abundante vida, lo que permite una primera inmersión segura y agradable. Además, la zona no suele estar masificada, lo que facilita el aprendizaje y la concentración durante la actividad.

Tossa de Mar

En el corazón de la Costa Brava, Tossa de Mar es uno de los destinos más consolidados para iniciarse en el buceo. Esta localidad costera combina playas urbanas con calas más resguardadas, acantilados rocosos y un entorno marino muy accesible desde la costa, lo que la convierte en una opción cómoda y segura para principiantes. Uno de los puntos más populares para el bautismo de buceo es La Banyera de Ses Dones, una pequeña cala de aguas poco profundas, fondo arenoso y protegida del oleaje, ideal para una primera inmersión. Su entrada desde playa permite un aprendizaje progresivo, con buena visibilidad y sin necesidad de desplazamiento en barco. El paisaje submarino de la zona incluye formaciones rocosas suaves, grietas poco profundas, zonas de posidonia y paredes tapizadas de vida marina. Entre la fauna más común que se puede observar durante el bautismo destacan sargos, doncellas, pulpos, gobios, estrellas de mar, nudibranquios y pequeños meros. También es frecuente ver bancos de peces que nadan entre los recovecos del fondo rocoso.

Comunidad valenciana

Bahía de Les Basetes, Calpe y Benissa, Alicante

La Bahía de Les Basetes, ubicada entre los municipios de Calpe y Benissa en la Costa Blanca, es un enclave privilegiado para quienes buscan iniciarse en el buceo en un entorno seguro y natural. Esta bahía destaca por sus aguas calmadas y transparentes, protegidas de las corrientes fuertes gracias a la configuración natural de la costa y las formaciones rocosas que la resguardan. El paisaje submarino en Les Basetes es muy variado y accesible para principiantes. El fondo marino combina extensas praderas de posidonia oceánica, que actúan como refugio y fuente de alimento para numerosas especies, con zonas rocosas y arrecifes que ofrecen escondites naturales para la fauna marina. Este entorno permite a los buceadores noveles explorar con facilidad formaciones volcánicas de lava solidificada y pequeñas cuevas que albergan vida submarina diversa. La fauna local es rica y colorida, con abundantes bancos de peces como sargos, salpas y caballas que nadan entre las praderas submarinas. También es común observar pulpos, morenas, bogas y pequeños crustáceos. En ocasiones, se pueden ver meros y rayas que habitan en las áreas rocosas más profundas, así como erizos y estrellas de mar que adornan el fondo arenoso.

Andalucía

Nerja, Málaga

Nerja, situada en la Costa del Sol, es un destino popular para el buceo gracias a su clima suave durante casi todo el año y sus aguas claras. Los fondos marinos de la zona destacan por sus arrecifes rocosos y formaciones submarinas naturales que ofrecen refugio a una gran diversidad de vida marina. Durante las inmersiones, es común encontrar bancos de sargos, obladas, cabrillas y pulpos que se esconden entre las rocas. También pueden avistarse morenas, pequeños meros y nudibranquios de variados colores que adornan las paredes rocosas. Los fondos rocosos alternan con zonas de arena donde descansan rayas y sepias, haciendo de Nerja un lugar ideal tanto para principiantes como para buceadores más experimentados. Además, la comunidad local de buceo es muy activa, con varios centros que organizan inmersiones guiadas y cursos para todos los niveles.

La Herradura, Granada

La Herradura es otro punto destacado para el buceo en la costa andaluza, con condiciones muy favorables gracias a su clima templado y sus aguas tranquilas y protegidas por la bahía. Los paisajes submarinos en La Herradura están dominados por arrecifes rocosos de gran belleza, paredes verticales y zonas de pradera de posidonia que sostienen una fauna diversa y abundante. Durante las inmersiones, es frecuente observar especies como pulpos, bogas, dentones y sargos, así como morenas que se refugian en grietas y cuevas submarinas. La presencia de peces de roca y bancos de peces pequeños aporta dinamismo a las inmersiones, mientras que la claridad del agua permite disfrutar de la riqueza visual del entorno. La Herradura también cuenta con una comunidad de buceo muy activa y con centros que ofrecen desde bautismos hasta cursos avanzados, ideales para quienes quieran explorar estas aguas con seguridad y guía profesional.

Consejos prácticos para tu primera vez

A estas alturas de la lectura, si has llegado hasta aquí, es muy probable que te estés planteando contratar alguna experiencia de submarinismo este verano. Debes saber que es totalmente seguro siempre y cuando no tengas problemas médicos graves sin controlar, aunque previamente rellenarás un breve cuestionario de salud y los instructores te confirmarán si eres apto.

Todo lo que necesitas llevar es un bañador o traje de baño, toalla, chanclas y una actitud abierta (fundamental) ya que todo el equipo (neopreno, botella, aletas y gafas) lo proporciona la escuela de buceo. Bajo el agua solo escucharás tu respiración, te moverás lento, sin peso… será una experiencia muy agradable que muchas personas que la han probado describen como una meditación activa. Eso sí, sigue estas recomendaciones si quieres que salga de 10: