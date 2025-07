Raquel Noya 16 JUL 2025 - 17:22h.

Según datos del INE, los hogares españoles aumentan su gasto en verano en más de un 30%. En Uppers te contamos cómo ajustarlo.

El verano es sinónimo de descanso, tiempo libre y planes que invitan a desconectar de la rutina. Pero ese merecido respiro suele venir acompañado de un incremento de los gastos (a veces descontrolado) y una menor atención a las finanzas del hogar. Si ya en el día a día caemos en pequeños errores que acaban afectando a la economía familiar, durante las vacaciones es fácil que todo se descontrole aún más. Sin embargo, con un poco de planificación y algunas decisiones conscientes, también en verano es posible ahorrar sin renunciar al disfrute.

Una tarea que no se presenta fácil ya que, según datos del INE, durante el verano los hogares españoles aumentan su gasto en más de un 30% con respecto a otras épocas del año. Planificar con antelación, hacer elecciones conscientes y ajustar pequeños hábitos pueden marcar la diferencia y en Uppers te contamos como organizarte para no gastar de más en verano sin renunciar al disfrute, de la mano de distintos expertos en finanzas.

Fija un presupuesto y que sea realista

Desde el Departamento de Educación Financiera de EFPA España insisten en la importancia de elaborar un presupuesto realista y adaptado a la situación económica de cada familia. La clave está en incluir todos los gastos previstos: transporte, alojamiento, comidas diarias, actividades de ocio… sin olvidar una pequeña partida adicional para posibles imprevistos: “Planificar con antelación y ajustar el presupuesto a nuestras posibilidades nos permite disfrutar de las vacaciones sin poner en riesgo la economía familiar”, señalan.

Opta por destinos cercanos o escapadas económicas

Diversos expertos en finanzas personales y viajes coinciden en que elegir destinos menos populares o planificar escapadas locales puede suponer un ahorro sustancial. No solo se reducen los gastos en transporte y alojamiento, sino que además se fomentan experiencias más sostenibles y auténticas.

En la cara opuesta de la moneda, viajar al extranjero será este año más barato que quedarse en zonas turísticas nacionales así que es una opción a tener en cuenta. Según aseguran varias cabeceras, España vive su verano más caro en años: los vuelos han subido un 63% y los hoteles un 26% respecto a 2023. Esto ha provocado que muchos viajeros encuentren más económico veranear en el extranjero. Un artículo publicado recientemente en la web de Informativos Telecinco es muestra de ello: el precio de un apartamento de dos habitaciones en Zahara de los Atunes ronda los 2.800 euros la quincena, el precio de un paquete todo incluido de unas vacaciones en el Caribe, aseguran.

Aprovecha las ofertas de última hora

Según el experto en planificación financiera Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino, el mejor momento para contratar tus vacaciones es “o muy pronto o en el último momento”. A estas alturas del verano, salvo que tengas pensado viajar en septiembre, ya llegas tarde para reservar con antelación.

Esto puede jugar a tu favor ya que una buena estrategia es esperar hasta el final para aprovechar descuentos de última hora. Puedes preparar una lista con cuatro o cinco opciones y dejar que el precio marque la decisión final. Existen multitud de webs y aplicaciones especializadas en comparar precios de vuelos, hoteles o paquetes vacacionales que, bien usadas, pueden ayudarte a encontrar mejores precios que anticipándote meses.

Ahorra energía y gastos en el hogar

Ahorrar en vacaciones no solo implica gastar menos fuera de casa, sino también controlar lo que consumes dentro. Reducir el gasto energético y optimizar los recursos del hogar es clave para que el verano no dispare tu presupuesto. Con el calor, es fácil abusar del aire acondicionado, pero también encarece mucho la factura. Ventila a primera hora, baja persianas y mantén la casa en sombra.

Si usas el aire, activa el modo Eco (ahorra hasta un 30 %) y evita ponerlo a temperaturas muy bajas. También conviene revisar el aparato y hacer un uso racional. En alimentación, los gastos también pueden dispararse. Planifica menús semanales con productos de temporada y económicos: frutas, verduras y platos frescos: tu salud y tu economía doméstica te lo agradecerán. También conviene vigilar los gastos relacionados con el coche. Revisarlo antes de un viaje puede evitar averías y reducir el consumo, lo que se traduce en un ahorro importante durante el verano.

Ahorra antes de gastar

Aunque de cara a estas vacaciones puede que sea un poco tarde, los expertos financieros aseguran que una de las claves para salir airoso de los gastos extra del verano y llegar a septiembre con fondos para iniciar un nuevo periodo escolar es preahorrar.

El preahorro es una estrategia sencilla y eficaz: consiste en reservar una parte de tu sueldo justo al empezar el mes, antes de gastar nada. Lo ideal es automatizar una transferencia fija a otra cuenta, para no tocar ese dinero. Si ya lo haces, mantén el hábito también en verano. ¿Quieres empezar? Solo necesitas decidir qué porcentaje de tus ingresos vas a destinar y programar el traspaso mensual. Como explica el experto en finanzas Luis Pita, el truco está en que el dinero nunca llegue a tu bolsillo “Así no tienes que hacer esfuerzo para no gastarlo. Te acostumbras rápido y ahorras más que la mayoría”.