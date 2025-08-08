Inés Gutiérrez 08 AGO 2025 - 20:00h.

Una vida social activa es importante para la salud, sobre todo para sentirse acompañado y arropado

Los tres tipos de amistad básicos y su rol en nuestra vida, según un estudio de Harvard

MadridCiertos momentos en la vida nos hacen replantearnos muchas cosas. Cumplir la mayoría de edad es uno de ellos y nos invita a reflexionar sobre hacia dónde queremos encaminar nuestros pasos, sucede algo similar a los 30, que se usan para mirar atrás y ver si estamos yendo hacia donde queremos estar o es el momento de cambiar de camino y volver a empezar.

Llegar a los 50 años es otro de esos puntos de inflexión, pero normalmente nos aporta serenidad. Tenemos el conocimiento de toda una vida para ser conscientes de que si queremos algo diferente es el momento de ir a por ello y se suele estar más cómo que nunca en la propia piel. Se sabe qué se quiere, qué no y es el momento de disfrutar todo lo conseguido, aunque no sea con lo que se soñaba a los 18.

También es un momento en el que formar parte de una comunidad y tener vida social es importante, se suele tener más tiempo libre que nunca y hay que aprovecharlo. Nunca es tarde para cambiar nuestra vida, pero tampoco para hacer amigos nuevos, aunque no siempre nos resulta sencillo.

Consejos para hacer nuevas amistades a partir de los 50

Es muy probable que, pasados los 50 años sintamos que hacer amigos nuevos es más complicado que nunca. Ya no está la puerta del colegio de los niños para conocer a otros progenitores, los compañeros de trabajo que iban a ser amigos ya lo son y la época en la que conocías a tu compañero de pupitre y se convertía en tu mejor amigo ya pasó, ¿o no?

Apuntarse a actividades de grupo es una forma estupenda de conocer a gente que tiene gustos similares. Puede ser un taller de pintura, una ruta de senderismo, un huerto urbano o una clase de gimnasia, ese punto en común puede ser clave para poder desarrollar una amistad con el tiempo. Tener pasiones y hobbies es clave para poder ampliar tu círculo y, sobre todo, apuntarse a cursos y talleres. En el peor de los casos los amigos serán solo conocidos, pero habrás aprendido una habilidad nueva y habrás disfrutado el proceso.

Tomar la iniciativa es otra de las recomendaciones más habituales, ser proactivo a la hora de establecer vínculos y comenzar conversaciones, propón actividades diferentes, muestra interés genuino por lo que te están contando. Si con el tiempo resulte que esas amistades no son para siempre, tampoco pasa nada.

Este consejo sirve tanto para las nuevas amistades como para aquellas que son de siempre: mantén el contacto. Hoy día es mucho más sencillo que antes, un mensaje, una llamada, una conversación por breve que sea ayudará a que el vínculo se mantenga y, si bien puede que verse en persona no sea sencillo, los lazos serán más fuertes.

Las amistades son una de las mejores redes de apoyo mutuo, se establecen conexiones que son únicas y que nos hacen felices y eso es algo que conviene poner en claro. Ser agradecido con la otra persona y valorarle hará que el vínculo sea mayor.