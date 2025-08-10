Inés Gutiérrez 10 AGO 2025 - 21:00h.

De vez en cuando, un lugar se pone de moda para pasar las vacaciones. Mallorca es ese lugar para los senior

Un equipo de científicos descubre en Mallorca restos del antepasado de los mamíferos más antiguo del mundo

MadridEspaña es un destino turístico muy deseado, tanto por anónimos como por rostros conocidos, que escogen alguno de sus rincones para poder pasar unos días disfrutando de su clima, su belleza y su gastronomía. En esta época del año, lugares como Ibiza o Marbella se habían convertido en sus lugares de descanso de confianza, pero ahora Mallorca parece haberse convertido en el favorito de estas celebrities.

Una cosa que tienen en común, además de tener una exitosa carrera que les ha llevado a lo más alto de sus carreras, es la edad. Mallorca parece haberse convertido en el lugar ideal para esos turistas senior que no están dispuestos a conformarse con cualquier cosa. Famosos como Steven Spielberg, Jennifer Aniston o los Obama parecen tener claro que este es el lugar de moda a partir de cierta edad.

Por qué Mallorca es el destino de las vacaciones senior

Son varios los destinos españoles que se han convertido en exitosos y se llenan de turistas porque prometen fiesta hasta altas horas de la madrugada. Unas temperaturas ideales para disfrutar de la noche se suman a esta propuesta, a la que también acompaña el estupendo clima durante el día, normalmente soleado e ideal para disfrutar de las piscinas o las playas de la zona.

Hay una parte que también comparten destinos como Mallorca, el clima soleado y las temperaturas suaves de la costa son innegociables, es algo que está ahí sin que nadie se haya tenido que esforzar, pero que se ha sabido aprovechar. Hay otra que es completamente distinta, porque se ha adaptado al turismo senior, ese que busca otras actividades que no son bailar hasta que amanezca, sino que quiere aprovechar el día, descubrir qué tiene para ofrecer el lugar y quiere hacerlo con calma y disfrutando.

Los senior buscan cultura, naturaleza y bienestar, quieren tranquilidad y calidad y Mallorca ha encontrado la manera de dárselo, también fuera de temporada. Descubrir las zonas llenas de naturaleza que pueden recorrerse en bicicleta es solo uno de los alicientes que tiene la isla, donde el gran protagonista es el mar, que ofrece la posibilidad de navegar y disfrutar de las vistas y las aguas cristalinas de la zona con embarcaciones de lujo, sobre todo en el caso de famosos como los Obama o los Spielberg.

Además de unas playas que merecen la pena, Mallorca también ofrece hoteles de lujo, restaurantes en los que disfrutar de las vistas y la comida a partes iguales, así como la oportunidad de bajar el ritmo y pasear por todos los rincones de la zona, también al alejarse un poco de la costa.

La belleza de esta isla es incomparable y parece haber convencido a esos turistas senior, pero eso no quiere decir que los más jóvenes no puedan disfrutarla, al fin y al cabo ha sido también escogida como lugar de vacaciones por Justin Bieber y su esposa o por la cantante Dua Lipa, que sabe muy bien cuáles son los lugares perfectos para tener unas vacaciones perfectas.