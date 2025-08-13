Inés Gutiérrez 13 AGO 2025 - 20:00h.

El deporte en grupo resulta más motivador, siempre alguien te empuja a mejorar

La runnorexia, una conducta nociva difícil de reconocer: "Hay un punto en el que deja de ser un acto de autocuidado"

Compartir







MadridUna vez tomada la decisión de hacer ejercicio, lo más indicado es encontrar la manera de avanzar y mejorar evitando lesiones, porque eso ralentizaría o evitaría la progresión. Quienes deciden empezar a correr pronto descubren que es un ejercicio gratificante, que ayuda a aumentar la sensación de libertad mientras proporciona todos esos beneficios que se obtienen del ejercicio en general.

No podemos dejar de señalar que el ejercicio físico es recomendable a cualquier edad, pero sobre todo es importante mantenerlo en nuestras rutinas a lo largo de la vida porque nos ayudará a cuidarnos, tanto los músculos como los huesos, sin olvidar los efectos positivos en el sistema respiratorio y cardiovascular, así como los beneficios sobre nuestro estado de ánimo y nuestra salud mental.

Correr es una actividad que puede hacerse en soledad, dedicándonos unos minutos a nosotros mismos, nuestros pensamientos y nuestros límites, tratando de superarlos, pero no es la única manera de entrenar. Cada vez son más quienes apuestan por apuntarse y pertenecer a un club de running, pero escoger el adecuado dependerá de los intereses y objetivos de cada uno.

Cómo encontrar el club de running perfecto

Entrenar está bien, pero hacerlo en grupo tiene ventajas extra, como el apoyo que supone tener acompañantes en el camino, esos que nos ayudan a recuperar las ganas cuando sentimos que están flaqueando. Quienes estén decididos a apuntarse a un grupo deben saber que no siempre es sencillo encontrar nuestro lugar y que no todos los grupos son iguales, por lo que conviene tener en cuenta ciertos aspectos.

Uno de ellos es el entrenador, cada uno tiene su sistema y encontrar el que más nos ayude puede costarnos un poco, pero con un poco de investigación podremos tener información extra sobre él. También importan las instalaciones en las que se entrenan, busca la mayor calidad y también esas que se adapten mejor a ti. Los niveles de entrenamiento son todavía más importantes, escoger ese que nos ayude a avanzar cómodamente y no uno que nos obligue a saltarnos niveles intermedios.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Es esencial tener claro el objetivo, porque no todo el mundo busca lo mismo y no es buena idea unirse a un club que está preparando una maratón cuando tu objetivo es compartir el entrenamiento con gente que ame el deporte como tú. ¿Buscas mejorar la resistencia? ¿Aumentar la velocidad? ¿Participar en carreras? ¿Poder correr mayores distancias? ¿Probar tu resistencia en escenarios y pistas más extremos? ¿Perder peso? ¿Mejorar la salud?

Tener claro el objetivo puede ayudar a dar los siguientes pasos, como buscar aquellos clubs que ofrezcan lo que nos interesa o probar diferentes opciones hasta encontrar el espacio en el que nos sintamos a gusto, porque no es necesario quedarnos con la primera opción que encontremos si no sentimos que es nuestro lugar.

Una vez encontrado el grupo, el compromiso es esencial, acudir a los entrenamientos, intentar charlar y juntarte con las otras personas, intentar formar parte de esa comunidad, compartiendo tus objetivos y escuchando a los demás cuando hagan lo propio con sus metas.