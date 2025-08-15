Inés Gutiérrez 15 AGO 2025 - 20:00h.

En el astigmatismo la córnea no presenta la misma curvatura en todas sus zonas

MadridEl astigmatismo se produce cuando la córnea o el cristalino tienen una forma anormal, en lugar de tener una forma redondeada, la superficie tiene forma de huevo. Esto provoca visión borrosa tanto de cerca como de lejos, además, el astigmatismo también puede causar otros síntomas, como dolores de cabeza, cansancio ocular, problemas de visión nocturna o la necesidad de entrecerrar los ojos para poder ver más claramente.

Es importante acudir a un especialista siempre que los problemas de visión dificulten nuestro día a día, realizando las tareas cotidianas. Será él quien se encargue de realizar un examen ocular para determinar si es astigmatismo lo que el paciente tiene. En general suele corregirse con el uso de lentes de contacto o gafas, pero en algunos casos es necesaria la cirugía.

Astigmatismo, un defecto visual que afecta al 38% de la población

Se produce cuando la córnea no presenta la misma curvatura en todas sus zonas, lo que hace que la luz procedente de los objetos, al entrar en el ojo, se enfoque en más de un punto de la retina y lo normal es que lo haga en un punto único. Según el Estudio de la Visión en España 2025, realizado por Clínica Baviera, el astigmatismo afecta al 38% de la población en España y tiende a pasar desapercibido porque en la mayoría de los casos tiene asociado otro problema visual, sobre todo miopía o hipermetropía.

"Cuando el defecto es más acusado, el número de dioptrías aumenta, ocasionando grado de astigmatismo mayor y, por tanto, una visión más borrosa, haciendo patente que se padece este defecto visual", explica la doctora Clara Martín, oftalmóloga de Clínica Baviera. Será un examen por parte del profesional el que ayude a determinar su presencia, que a menudo potencia los síntomas que producen otros defectos, como la miopía.

“Puede presentar otro defecto visual más acusado que sí está afectando negativamente a su visión, como la miopía o la hipermetropía. Además, es probable que el astigmatismo esté empeorando los síntomas del otro defecto visual, que se notará con más intensidad”, continúa la experta.

El proceso para poder diagnosticar el astigmatismo no es complicado y se hace habitualmente en las consultas, gracias a un examen oftalmológico estándar que incluye las pruebas de refracción. Los profesionales podrán conocer la causa, así como las dioptrías del paciente y si hay otros problemas visuales, algo habitual, tal y como hemos visto anteriormente.

En los casos más sencillos, se podrá corregir con el uso de unas gafas adecuadamente graduadas o de lentes de contacto. “También se puede corregir gracias a la cirugía refractiva, tanto láser como con lente intraocular”, matiza la doctora Martín sobre los tratamientos más novedosos para tratar este defecto de la vista. “En el caso del láser se moldeará la córnea para que pase a ser esférica y la imagen sea nítida. En el caso de la cirugía con lente intraocular se implantará una lente tórica que corregirá la visión distorsionada”.

Se trata de un problema que puede hacer nuestras rutinas más complicadas, pero que con el tratamiento adecuado puede ser mucho más llevadero e incluso desaparecer.