La película 'Materialistas' plantea que 15 centímetros más de altura aumentan el valor del hombre en el mercado de las citas de manera exponencial

¿Por qué las personas altas tienen una esperanza de vida más baja?

Compartir







En la película 'Materialistas' se habla de una operación valorada en unos 200.000 dólares capaz de hacer que midas 15 centímetros más. De altura. Según la protagonista, ese palmo aumenta el valor del hombre en el mercado de las citas de manera exponencial. Esta cirugía, por si te lo estás preguntando, es real y, además de cara, dolorosa. Se consigue alargando los huesos del fémur y de la tibia y la recuperación es bastante larga. Pero ¿merecería la pena someterse a esta intervención (si se tuviera el dinero para hacerlo)? ¿Realmente los hombre altos tienen más éxito con los mujeres?

Varios estudios de psicología han demostrado que, en general, muchas mujeres dicen preferir hombres más altos que ellas, especialmente cuando piensan en relaciones a largo plazo. Algo que quizás esté relacionado con códigos evolutivos de protección, estatus y salud.

Una investigación realizada por la Universidad Chapman en California concluyó que el peso y la estatura de un hombre están ligados a la cantidad de sexo que tiene. De una amplia muestra de 60.000 hombres y mujeres heterosexuales, quienes poseían mayor estatura y menor peso presentaban mayor actividad sexual. Uno de los responsables del estudio, el doctor David Frederick, explicaba que "es posible que la mayoría de las mujeres tengan un cierto umbral mínimo de altura para considerar a un hombre como potencial pareja amorosa".

Alyson Curtis, especialista en salud mental consultada por Yahoo, reconocía que muchos hombres heterosexuales están “sufriendo en silencio” por problemas de imagen corporal: “Nuestros clientes usan aplicaciones de citas y ven que la estatura es uno de esos filtros que, si no se alcanzan, ni siquiera te tienen en cuenta". En su opinión, nuestra sociedad sigue siendo patriarcal y "su concepto de masculinidad gira sobre ser grande y poderoso, la altura representa eso”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según otra investigación de la Universidad de Groningen, la satisfacción dentro de la relación está íntimamente ligada a la altura. De media, entre las mujeres, el punto de mayor satisfacción en la relación se da cuando su pareja es 21 centímetros más alta que ellas. Para los hombres, sin embargo, sucede al contrario y el punto ideal lo marca una pareja 8 centímetros más baja.

¿Más éxito también en lo profesional?

Al parecer, el éxito de los altos se extiende a lo profesional. Algunos estudios en economía y sociología sugieren que tienden a ganar un poco más y tener más probabilidades de ocupar roles de liderazgo, quizás porque esa altura se asocia de manera inconsciente con autoridad y confianza. Según una investigación de la Universidad de Princeton, de media, por cada 3 centímetros de altura se gana entre un 1,4 y un 2,9% más.

La altura también es un reflejo de la nutrición durante la infancia, así que quizás actúa simplemente como un indicador más general de la crianza, lo que a su vez puede influir en el éxito que se tenga más adelante en tu vida.

Esperanza de vida más baja para los altos

Estos estudios sí perciben un efecto real, pero no determinante, en el mito de la altura, lo cual no significa que ser alto garantice el éxito, ni que ser bajo lo impida. Un hombre alto sin carisma puede tener menos éxito que uno más bajo con gran presencia y habilidades sociales. Y no solo eso. También podemos encontrar estudios que concluyen que ser corto de estatura podría tener ciertas ventajas.

Una investigación realizada en 1992 por Thomas T. Samaras relacionaba a la altura y el peso con la esperanza de vida y llegaba a la conclusión de que los hombres con una altura mayor a 1,75 metros viven un promedio de casi 5 años menos que los que cuentan con una altura inferior. Y los hombres de menos de 1,70 metros viven 7,46 años más que aquellos que miden más de 1,82 metros.

El nuerocientífico Juan Fueyo afirmaba en 'Cuando el mundo se detiene: Cáncer, del mito a la esperanza' que una persona alta tiene mayor riesgo de padecer cáncer, concretamente hasta un 10% más con cada diez centímetros de diferencia.

Así que puede que el éxito de los hombres altos tenga cierto respaldo estadístico, pero está lejos de ser una regla determinante. Desde luego no una que concluya que someterse a una rotura de los huesos de las piernas para separarlos gradualmente sea garantía de triunfo en la vida. La altura puede otorgar ciertas ventajas en términos de atracción y liderazgo, pero su impacto real es limitado frente a factores como la confianza, la inteligencia emocional y las habilidades sociales.