Dormir donde bailaron Baby y Johnny: así puedes pasar unos días en el hotel de 'Dirty Dancing'

Quienes han soñado alguna vez con pasar un verano en el resort de 'Dirty Dancing' tienen una oportunidad muy real de hacerlo. El icónico Kellerman’s no fue un plató de cine, sino una localización real que hoy sigue abierta al público: el Mountain Lake Lodge, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Allí se filmaron buena parte de las escenas más reconocibles del clásico de 1987, y el recinto se ha convertido desde entonces en un destino de culto para los fans.

Pero no solo se trata de hacer una visita y tomarse fotos con el escenario, sino que también puedes dormir allí, recorrer los mismos caminos de Jennifer Grey y Patrick Swayze… y hasta participar en un fin de semana temático con clases de baile, fiestas y concursos. Eso sí, vivir ese sueño tiene precio.

El resort de la película es real (y está lleno de guiños)

El hotel Mountain Lake Lodge, ubicado en Pembroke, Virginia, fue el lugar donde se rodaron buena parte de las escenas exteriores de Dirty Dancing, incluyendo el famoso gazebo, la entrada de la Stone Lodge (convertida en la fachada de Kellerman's) o el comedor del restaurante Harvest. Todo esto se puede visitar hoy en día: el propio hotel ofrece un mapa autoguiado gratuito para explorar los puntos más emblemáticos del rodaje señalizados dentro del recinto.

Más allá del turismo de nostalgia, el hotel ha sabido capitalizar el fenómeno fan con paquetes especiales durante el año, algunos de los cuales se agotan con meses de antelación, como es el caso de las experiencias Dirty Dancing, que están actualmente agotadas por completo.

Entre las experiencias más populares se encuentra el llamado Dirty Dancing Themed Weekend Package, un paquete que incluye dos noches de alojamiento con pensión completa, actividades como búsquedas del tesoro, clases de baile grupales, concursos de preguntas y respuestas sobre la película, y fiestas temáticas en el histórico Mary’s Barn.

También existe una versión llamada Kellerman’s Film Package, más orientada al recuerdo cinematográfico, con regalo de bienvenida, crédito de 200 dólares para gastronomía, proyección especial del film y recorrido interactivo por las localizaciones. Y para quienes quieran sumergirse en el ambiente estival, el complejo organiza cada año el Dirty Dancing Days Summer Festival, que este 2025 tendrá lugar del 15 al 17 de agosto, con música en directo, clases de baile, bebidas temáticas y proyecciones al aire libre.

¿Cuánto cuesta revivir el verano del 63?

Dormir donde lo hicieron Baby y Johnny tiene un precio. Los precios de las habitaciones estándar parten desde 199 dólares la noche, mientras que los fines de semana temáticos como los del paquete Dirty Dancing Weekend alcanzan los 499 dólares por noche y por persona, incluyendo alojamiento, comidas y actividades completas.

Por su parte el Dirty Dancing Days Festival, los tickets para eventos sueltos tienen un precio base de 75 dólares, aunque recomiendan reservar el paquete completo llamando directamente al hotel, ya que no todas las tarifas aparecen online.

En comparación, buscadores de hoteles como Kayak indican que, en fechas normales, el coste por noche en habitación doble en el Mountain Lake Lodge oscila entre 245 y 382 dólares, dependiendo de la temporada.

Qué incluye y qué puedes hacer allí

Una escapada a este rincón de Virginia permite vivir mucho más que una noche en el hotel de la película. Las actividades disponibles durante los fines de semana temáticos abarcan desde clases de baile grupales, con especial atención al estilo mambo popularizado por la cinta, hasta trivias, concursos de disfraces y búsquedas del tesoro con localizaciones reales. Durante el festival veraniego también hay conciertos, barras con cócteles inspirados en el film y hasta la posibilidad de proyectar Dirty Dancing al aire libre, bajo las estrellas.

Para los visitantes más nostálgicos, el hotel ofrece también una tienda repleta de recuerdos oficiales, productos de la película, ropa estilo años 60 y réplicas del cartel promocional original. La experiencia se completa con una gastronomía de estilo americano clásico en el restaurante Harvest, que se transformó en el comedor del ficticio Kellerman’s.

El precio no es bajo, pero lo que ofrece el Mountain Lake Lodge es difícil de encontrar en otro lugar del mundo: una inmersión completa en un icono del cine romántico, en el mismo entorno natural y arquitectónico donde se rodó. Para fans, nostálgicos y curiosos que sueñen con decir aquello de “I carried a watermelon”, es la escapada ideal.