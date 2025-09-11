Son varias las celebridades que han demostrado que no hay nada comparable a ver a sus hijos crecer y elegir su propio camino

La sombra del hijo: Jeff Bridges, Robert Downey Jr., Ben Stiller y otras estrellas que superaron a sus padres

Da igual la cantidad de películas que hayan protagonizado, los escenarios que hayan conquistado o cuántos premios hayan recibido. El mayor reconocimiento de una madre siempre llega en casa, con un gesto o una sonrisa de su hijo o hija. Son varias las celebridades que superan los 50 años que han demostrado que el orgullo que sienten por sus retoños adolescentes es un sentimiento universal. Más allá del glamour y las alfombras rojas, los verdaderos grandes éxitos de estas mujeres ocurren en la intimidad del hogar. Porque no hay nada comparable a ver a los tuyos crecer, elegir su camino y dejar su propia huella.

Demi Moore y la voz de Scout

Demi Moore, de 62 años, ha tenido una carrera marcada por papeles que serán recordados para siempre, pero pocas veces brilla tanto como cuando habla de sus hijas Rumer, Tallulah y Scout. Recientemente compartía un vídeo protagonizado por esta última, la cantante de la familia, en el que demuestra todo su talento. Las imágenes han conquistado incluso a Melanie Griffith, que comentaba que "es mágica".

Angelina Jolie y la fuerza de Zahara

Además de superestrella de Hollywood y símbolo de compromiso humanitario, Angelina (50) también es madre de seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox- a quienes ha defendido con el mismo ímpetu con el que ha luchado por causas globales. De manera especial, ha mostrado su orgullo por la mayor, Zahara Marley, su hija de 20 años nacida en Etiopía y adoptada en 2005. "Mi hija está en su último año de universidad y siento que tengo el gran don de poder aprender de ella (...) La gente aprenderá muchísimo de esta persona extraordinaria en la que se está convirtiendo", ha comentado la actriz en 'Entertainment Tonight'.

Salma Hayek y el encanto de Valentina

La mexicana Salma Hayek (59) acaba de ver cómo su hija Valentina Paloma alcanza la adolescencia. En cada cumpleaños, la actriz de 'Abierto hasta el amanecer' le dedica un mensaje público lleno de amor. "Mi corazón estalla de orgullo, amor y gratitud", escribió en el más reciente. En otras ocasiones también ha elogiado su instinto artístico. "Siempre ayuda tener una fotógrafa en la familia", escribió cuando tomó una foto de ella en la playa. Para Salma, la maternidad ha supuesto una transformación vital que le ha enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas.

Sheryl Crow y el placer de lo cotidiano

La cantante de 63 años, madre de Wyatt y Levi, ha compartido la mezcla de asombro y nostalgia que le produce ver a sus vástagos entrar en la adolescencia. "Crecen demasiado rápido", ha dicho en alguna entrevista, subrayando que no quiere perderse ningún instante. Cualquier detalle de la vida diaria, una conversación, una broma compartida o una felicitación, es un tesoro.

Halle Berry y el valor de la independencia

La ganadora del Óscar y referente de una nueva forma de vivir la menopausia, también es madre orgullosa de dos hijos, entre ellos Nahla, que ya ha atravesado la adolescencia. La intérprete de 59 años ha confesado públicamente que lo que más desea es que sus hijos sean independientes y sepan valerse por sí mismos. "Cualquier cosa que hagan me hará sentir orgullosa, siempre que lo hagan con pasión y entrega", ha asegurado.