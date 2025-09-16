Alberto Álvarez 16 SEP 2025 - 07:00h.

Este año el segundo viaje y los viajes en temporada alta cuestan 100 euros más

Puedes llevar a tu mascota en algunos destinos, pero debes confirmarlo primero

A partir del 6 de octubre se podrán reservar los viajes del Imserso para la próxima temporada, pero no en todas las comunidades autónomas, ni todos podrán reservar sus viajes el primer día. También hay cambios este año en cuanto a precios según las fechas de los viajes y si quieres viajar más de una vez. Queda tiempo antes de lanzarse a reservar, y este año más que nunca merece la pena planificar para sacar el máximo rendimiento al programa. Te contamos qué debes hacer para poder viajar a donde quieres en las mejores condiciones.

Acreditados preferentes

Para viajar con el Imserso hay que estar acreditado. Solo hace falta acreditarse una vez, y sirve para toda la vida. El plazo para nuevas acreditaciones se cerró en julio.

A todos los que están acreditados les llegará este mes una carta del Imserso indicando la fecha en la que pueden reservar. En la carta se indica si eres acreditado preferente o no. Los acreditados preferentes son aquellos que tienen más puntos según el baremo del Imserso, que considera la edad, la discapacidad, si has viajado durante el año anterior o no y la capacidad económica entre otros aspectos. Los acreditados preferentes pueden reservar sus viajes desde el primer día. El resto podrán reservar a partir del día que se les especifica en sus cartas.

En las cartas también aparecerá una clave, que será imprescindible para hacer las reservas.

Cuándo empieza la venta

El 6 de octubre de 2025 comienza la venta para los acreditados preferentes en las comunidades de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

El 8 de octubre se abre la venta para los acreditados preferentes del resto de comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

El 9 de octubre comienza la reserva para acreditados no preferentes.

Lo más rápido y cómodo es realizar las reservas por internet. Con el DNI y la clave de identificación que viene en las cartas se pueden reservar los viajes. Las reservas se hacen a través de las páginas web de las distintas empresas que gestionan los viajes. Mundicolor (antes Mundiplan) para los que quieran viajar a las islas, y Turismo Social para el resto.

Aunque el Imserso informe de que se podrán hacer las reservas de forma escalonada, lo mejor es reservar el primer día a primera hora, ya que los destinos más demandados (islas y costas del Mediterráneo) se suelen agotar enseguida. Además, este año el 36 % de las plazas se distribuirán a lo largo de cada mes para evitar acumulaciones en ciertos periodos, con lo que habrá menos plazas en las fechas más solicitadas.

Para los que no se manejan por internet, pueden acudir a la agencia de viajes el día señalado en la carta que recibirán del Imserso y reservar allí.

Novedades a tener en cuenta

Este año habrá recargo para algunos viajes. Los viajes en temporada alta cuestan 100 euros más. La temporada alta comprende los meses de octubre, mayo y junio. Para la costa insular de Canarias, la temporada alta la formarán los meses de diciembre, enero y febrero. Ten en cuenta esto al planificar tu solicitud.

Otra novedad de este año es que el Imserso aplicará el mismo recargo de 100 euros a los segundos y sucesivos viajes que realices en cada temporada, independientemente del destino que elijas.

Todos los años las islas son los destinos más solicitados. Si también es tu deseo viajar a las islas Canarias o Baleares, contrata ese destino en primer lugar y en temporada baja a ser posible, ya que si lo haces como segunda opción y en temporada alta te saldrá 200 euros más caro.

Viajar por 50 euros

Si tus únicos ingresos provienen de una pensión no contributiva (564 euros al mes), podrás viajar por 50 euros. El Imserso ha habilitado cerca de 7.500 plazas para este tipo de viajeros. Y podrás viajar a cualquier destino y en cualquier fecha.

Viajes con mascota

Este año por primera vez también se podrá viajar con mascota. Eso sí, todos los gastos de la mascota corren por cuenta del viajero. Solo se podrá viajar a hoteles que permitan mascotas, y en medios de transporte que permitan mascotas. Las mascotas deben pesar menos de 10 kilos, incluido el trasportín.

Cómo acertar

Lo mejor para acertar con la elección del hotel de destino es conocer las opiniones saber de gente que haya viajado con el Imserso, y para ello lo mejor sin duda en bucear en estas dos páginas de Facebook, Viajes con el Imserso y otros viajes, con 415.000 miembros, y Grupo de Francisco Sánchez de Pablo, con más de 215.000 miembros. Son grupos públicos a los que puedes acceder si te comprometes a cumplir las reglas. En ellos hay multitud de comentarios de expertos viajeros sobre los distintos destinos, y también sirven de foro de contraste y denuncia.

También te puede ayudar mirar los comentarios de las distintas web que incorporan reseñas, como TripAdvisor, Trivago o Booking. Recogerán opiniones de huéspedes habituales, pero no de viajeros del Imserso. No obstante, te ayudarán a hacerte una idea de las instalaciones y podrás ver fotografías de los establecimientos antes de decidirte.

De manera que antes de que te llegue la carta de acreditación tienes tiempo de buscar, mirar, comprobar y decidir los viajes que quieres reservar este año, cuando a principios de octubre se dé el pistoletazo de salida a la venta de los viajes del Imserso.