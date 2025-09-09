Redacción Uppers 09 SEP 2025 - 11:12h.

Nuevas tarifas, suplementos, posibilidad de viajar con mascota y tarifa plana para pensiones bajas, principales novedades de la temporada 2025-2026

Los nuevos viajes que planea el Imserso: lo que han pedido los usuarios (y puede que se lo concedan)

Cada año los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se convierten en una de las citas más esperadas por miles de personas en toda España. Mucho más que una opción de ocio, este programa lleva 40 años cumpliendo una valiosa función social: la de ofrecer a los mayores la posibilidad de disfrutar de experiencias enriquecedoras, fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad. En ese sentido, la temporada 2025-2026 llega con varias novedades.

Algunos de los cambios más llamativos tienen que ver con nuevas tarifas, suplementos, la posibilidad de viajar con mascota y precios reducidos para pensiones bajas. El Imserso ya ha iniciado el envío de las cartas para que los más de 4,3 millones de personas acreditadas puedan reservar su viaje.

¿Cuándo se pueden reservar?

Como viene siendo habitual, la comercialización de los viajes comenzará en dos días diferentes. Así, el 6 de octubre empezará en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Dos días después, el 8 de octubre, se venderán en el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

¿Dónde puedes solicitar una plaza?

Este año se ofertan 879.213 plazas, de las cuales 440.284 corresponden al turismo de costa peninsular, 228.142 al turismo de costa insular y 210.787 a escapadas culturales y de naturaleza. Las reservas podrán realizarse tanto en agencias de viajes autorizadas como en las páginas web oficiales de las empresas adjudicatarias: www.turismosocial.es y www.mundicolor.es, introduciendo el DNI y la clave de acreditación.

¿Qué requisitos piden?

El programa está dirigido a personas residentes en España que sean pensionistas de jubilación del sistema de la Seguridad Social, pensionistas de viudedad con 55 años o más, pensionistas por otros conceptos a partir de 60 años, o asegurados y beneficiarios de la Seguridad Social con 65 años o más.

También podrán acceder los españoles residentes en el extranjero que cumplan con los requisitos, así como los emigrantes retornados pensionistas de sistemas públicos de otros países. Los beneficiarios pueden viajar acompañados de su cónyuge, pareja de hecho o persona con la que convivan en una unión estable.

¿Qué precios tienen?

Con respecto a la temporada anterior los precios han aumentado un 6,6%, en consonancia con la subida de las pensiones que se produjo en 2024 y 2025, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Estas son las tarifas por modalidad y destino:

LOTE 1: Turismo en zonas de Costa Peninsular

Con transporte:

10 días: 309,22 euros.

8 días: 244,04 euros.

Sin transporte:

10 días: 270,39 euros.

8 días: 224,63 euros.

LOTE 2: Turismo en zonas de Costa Insular

Baleares con transporte:

10 días: 353,37 euros.

8 días: 285,29 euros.

Baleares sin transporte:

10 días: 270,52 euros.

8 días: 224,36 euros.

Canarias con transporte:

10 días: 464,72 euros.

8 días: 378,75 euros.

Canarias sin transporte:

10 días: 270,39 euros.

8 días: 224,28 euros.

LOTE 3: Turismo de Escapada y procedencia europea.

Procedencia Europea:

Península o Islas Baleares (10 días): 522,33 euros.

Canarias (8 días): 480,49 euros.

Circuitos e itinerarios (6 días): 346,66 euros.

Circuitos e itinerarios:

Circuitos, 6 días: 312,51 euros.

Turismo naturaleza, 5 días: 305,75 euros.

Capitales de provincia, 4 días: 132,91 euros.

Ceuta y Melilla, 5 días: 305,75 euros.

El programa ofrece alojamiento en hoteles seleccionados con régimen de pensión completa, salvo en capitales de provincia donde se aplica media pensión. Incluye transporte de ida y vuelta, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general complementario y un programa de animación socio-cultural. También existe la opción de habitación individual con un suplemento, siempre sujeto a disponibilidad.

Tarifa plana para pensiones bajas

Una de las principales novedades de la temporada es la inclusión de 7.447 plazas a un precio de 50 euros, dirigidas a quienes perciban pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. El organismo asume el resto del coste, garantizando que este colectivo no quede excluido de los viajes.

A ellos no se les aplicará otra de las novedades de la edición, la inclusión de suplementos de 100 euros para la temporada alta y para casos en los que se vaya a más de un destino.

¿Puedes viajar con tu mascota?

La campaña 2025-26 trae consigo la posibilidad de viajar con animales de compañía en destinos de costa peninsular y costa insular, teniendo en cuenta los beneficios que aportan al bienestar de las personas mayores. Eso sí, hay que cumplir unos requisitos: