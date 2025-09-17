Inés Gutiérrez 17 SEP 2025 - 20:00h.

MadridUna parte esencial de cuidar la salud conforme pasa el tiempo es buscar la manera de proteger nuestro cerebro. Hay varias cosas que podemos hacer para ejercitar la memoria, evitando así su deterioro y potenciando otras habilidades como la agilidad y rapidez mental.

En general, están relacionados con nuestro estilo de vida, son hábitos como dormir bien y descansar lo suficiente, hacer ejercicio físico, tener una vida social activa o cuidar nuestra alimentación, intentado que sea variada para proporcionarle todos los nutrientes que nuestro cerebro necesita. Sin embargo, también hay otras actividades, hobbies que podemos poner en práctica en nuestro tiempo de ocio y que nos entretienen a la vez que nos ayudan a proteger nuestro cerebro.

Hobbies (avalados por la neurociencia) que mejoran tu memoria y agilidad mental

La mejor monera de hacer trabajar a nuestro cerebro es a través del entretenimiento, es más sencillo obtener beneficios cuando hacemos algo que además de ayudarnos, nos hace disfrutar. De este modo no solo estamos potenciando cualidades que nos ayudan a medio y largo plazo, también lo estamos pasando bien, lo que impulsa que lo hagamos durante nuestro tiempo de ocio y no lo sintamos como un trabajo o una imposición, lo que haría que lo sintamos como un esfuerzo.

Hay algunas actividades, hobbies, que podemos practicar para conseguir proteger nuestro cerebro y mejorar la memoria y agilidad mental. Una de las prácticas que se suele recomendar para hacer durante nuestro tiempo libre es escuchar pódcast o leer, porque es una manera de aprender cosas nuevas, lo que estimula el cerebro. Leer fomenta la atención y la imaginación, y además mejora nuestro vocabulario.

Escuchar música es otra de las aficiones que se recomienda, así como aprender a tocar un instrumento musical, favorece la coordinación y la creatividad y construye disciplina mental. Relacionado con este tema, los expertos también recomiendan bailar, que no solo es un buen ejercicio para el cuerpo, también mejora la función cognitiva y disminuye el riesgo de demencia.

Escribir, sobre todo si se hace a mano, es otra actividad que puede ayudarnos a potenciar nuestro cerebro. Además, son varios los estudios que avalan los beneficios de la escritura a la hora de procesar emociones y situaciones. La jardinería es un pasatiempo muy recomendable para el cerebro, que nos empuja a estar en contacto con la naturaleza, favoreciendo nuestra salud mental, y a hacer ejercicio físico. Además, si se trata de un huerto, también favorece el aumento de verduras en nuestra alimentación.

También se recomienda el ejercicio físico o la práctica de mindfulness, que a través de la conexión con el presente que fomenta, contribuye⁤ a mejorar la memoria y la concentración. A estas actividades se pueden incorporar los juegos de cartas, ajedrez o puzzles, que estimulan distintas áreas del cerebro, lo que ⁢favorece la creación de nuevas conexiones neuronales.

Además, no podemos dejar de señalar que pasar tiempo con otras personas mientras se realiza alguna actividad favorece el bienestar mental, por lo que un voluntariado o una actividad grupal es también una gran elección.