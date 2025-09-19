El cineasta y la actriz han anunciado su separación amistosa pero siempre recordaremos su historia de amor de madurez

La historia de amor en la madurez de Burton y Bellucci: "He estado dibujando a Monica desde que la conocí"

Hay separaciones que duelen más que otras. Y no porque nos afecten personalmente, sino porque ciertas uniones parecen encapsular un maravilloso sueño improbable. Y a nadie le apetece despertar de ese tipo de sueños. La pareja que formaban hasta hoy mismo Tim Burton y Monica Bellucci era una de ellas. Él, el chico ostra de la fantasía gótica; ella, la actriz de sensualidad mediterránea desbordante que acapara todas las miradas allá donde va. Juntos en su madurez irradiaban una química inesperada pero magnética, y por eso su ruptura nos deja un poco melancólicos. En el final del romance, nos quedan cinco momentos o imágenes por los que siempre recordaremos una historia tan única como breve.

Flechazo en el Festival Lumière

La primera vez que vimos juntos a Monica y Tim fue cuando a ella le tocó entregarle un premio honorífico por toda su trayectoria cinematográfica en la 14ª edición del Festival Lumière, en octubre de 2022. Ambos se mostraron felices y cómplices, como corresponde a toda entrega de premios, sin que ningún gesto hiciese sospechar que ese instante era el inicio de una historia de amor. Ambos se habían visto antes en 2006 durante el Festival de Cannes, pero en aquel momento él estaba casado con Helena Bonham Carter y ella con Vincent Cassel.

La primera alfombra roja

Desde ese encuentro en el Festival Lumière, Tim y Monica pasaron varios meses conociéndose, llevándolo con la máxima discreción, hasta que fueron pillados en un paseo parisino nocturno. El 19 de octubre de 2023, en el Festival de Cine de Roma, hicieron su primera aparición oficial juntos en una alfombra roja, posando tomados de la mano para los fotógrafo. Ya no se trataba solo de rumores, sino de una relación visible y consciente.

La sesión de fotos para Vogue

En 2024, para celebrar el 60 cumpleaños de Bellucci, Burton la fotografió para la portada de 'Italian Vogue'. Pocas veces un cineasta toma un rol creativo en una portada para una revista tan importante, pero el director de 'Eduardo Manostijeras' no dudó en aceptar la propuesta. "He estado dibujando a Monica desde el primer momento que la conocí", admitía Burton en el reportaje que acompañaba la sesión en el Bosque de Bomarzo.

Bitelchús Bitelchús

La relación de Burton y Bellucci alcanzó una nueva dimensión cuando ella fue confirmada como parte del elenco de 'Bitelchús Bitelchús', la secuela del filme de los 80 estrenada en 2024. Sabido es que Burton siempre ha integrado a sus parejas sentimentales en sus películas en roles más o menos extensos. Así ocurrió cuando estuvo con Lisa Marie y posteriormente con Helena Bonham Carter. Monica ingresaba oficialmente en el universo burtoniano interpretando a Dolores, la escalofriante exmujer del demonio protagonista.

El canto del cisne en 'Miércoles'

Hace pocas semanas les veíamos juntos durante la presentación de la segunda temporada de la serie 'Miércoles', dirigida por Burton y protagonizada por Jenna Ortega. Ambos exhibían la complicidad habitual, por lo que nada hacía presagiar que estaban a punto de tomar caminos distintos. Lo han hecho mediante un comunicado conjunto en el que aseguran que la decisión la han tomado con "mucho respeto y profundo cariño". Un adiós sin estrépito para una fábula que, como las que imagina Burton, no necesitaba un final feliz para ser inolvidable.