Redacción Uppers 22 SEP 2025 - 13:40h.

El exportero recuerda que su hijo fallecido en 2018 a causa de un tumor cerebral ya se mostraba distinto desde muy pequeño

La vida de Santiago Cañizares, uno de los porteros más populares del fútbol español, dio un vuelco en 2018, cuando perdió a su hijo Santi con tan solo cinco años tras dieciocho meses de lucha contra un tumor cerebral. No puede haber una pérdida más dolorosa para un padre, pero el exguardameta de 55 años ha aprendido a vivir con esa aflicción y ha encontrado en la fe un consuelo que trasciende lo terrenal. En una emotiva entrevista en el programa 'Herrera en Cope', Cañizares se sincera como nunca antes sobre uno de los episodios más complicados de su vida.

''Santi siempre fue un niño muy especial, muy distinto, con reacciones muy extrañas. Iba al colegio, por ejemplo, con tres años, iba superfeliz y llegaba a la puerta del colegio y se frenaba en seco. No quería entrar. Este chico iba tan contento hasta dos baldosas antes, pero justo aquí se frena. Él veía cosas que no veíamos los demás y yo trataba de interpretarlas, 'papá, yo aquí no he venido a aprender nada, si yo he venido a enseñaros, si yo voy a estar aquí muy poquito tiempo'', relata el que fue portero del Real Madrid y el Valencia.

Estas palabras, que parecían propias de la imaginación infantil, resultaron proféticas. ''Unas navidades empezó a sentirse mal y resultó ser tener tumor en el cerebelo que le llevó a la muerte dieciocho meses después. Por suerte no se fue pronto, nos dio tiempo durante esos dieciocho meses a entender que su mundo no era este, que era otro lugar, y que a lo mejor había venido a cumplir una misión, que todo tenía una explicación'', reflexiona.

"La muerte no es el final"

El ahora comentarista deportivo reconoce que sigue conviviendo con el dolor, como cualquier padre que haya sufrido una pérdida similar. La tragedia también marcó la relación con su entonces mujer, Mayte García, y terminaron separándose en 2021 después de 13 años de matrimonio, incapaces de superar juntos el duelo. "Lo que más me sostiene es que yo sé que la muerte no es el final, estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, le hago preguntas y él me aporta soluciones", confiesa.

Además de la pérdida del niño, el ex internacional español ha tenido que afrontar otras ausencias. En 2024 falleció su madre, hecho que recordó con emoción al recordar que "la abuela se fue contigo", en referencia a su hijo. Y le preocupa el estado de su padre, de 86 años, que no lleva bien el proceso de duelo tras toda una vida junto a su mujer.

La serenidad admirable de Luis Enrique

La tragedia de Cañizares recuerda a la de Luis Enrique, otro exfutbolista y ahora entrenador del PSG francés. En el documental 'No tenéis ni *idea' reflexionaba con una serenidad admirable sobre la muerte de Xana, su pequeña hija de 9 años, producto de un cáncer. “¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos“, decía.

Y a continuación contaba cómo mantiene vivo el espíritu de la pequeña: “Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’ ‘No puedo, no puedo...’, decía. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’, le contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos”.