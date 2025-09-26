Inés Gutiérrez 26 SEP 2025 - 20:00h.

Los ejercicios de bajo impacto son ideales si hay una lesión previa o se quieren evitar daños

Consejos de traumatólogo para iniciarse en el running: "Lo importante es que las articulaciones no sufran"

Compartir







MadridLa aparición de ciertos crujidos en las rodillas cuando hacemos determinados movimientos no tienen por qué indicar nada malo, de hecho, si no va acompañado de dolor, hinchazón o pérdida de movilidad no debería preocuparnos más allá de que es una señal evidente y sonora de que no estamos en nuestro mejor momento. Por supuesto, también puede ser por una lesión previa o por un desgaste del cartílago.

El ejercicio físico es bueno para casi todo, para mejorar la salud física y también la mental, para sentirse más ligero, más ágil y con más energía, para fortalecer huesos y músculos, para sentirnos mejor y más satisfechos… pero no todos los ejercicios son iguales y cuando queremos conseguir un objetivo concreto, lo mejor es hacer los ejercicios adecuados, tal y como sucede si queremos proteger nuestras articulaciones ante posibles daños, presentes, pasados o futuros.

PUEDE INTERESARTE Los ocho ejercicios que puedes hacer en casa en solo 10 minutos y que te salvan del gimnasio

Rodillas que crujen: 5 ejercicios de bajo impacto para blindar tus articulaciones

Los ejercicios de bajo impacto son ideales para cuidar las articulaciones, porque ayudan a aumentar el ritmo cardiaco sin ejercer presión sobre ellas. Suelen ser ejercicios más lentos y suaves y lo que se busca con ellos es mantenerse en forma, evitando agravar lesiones ya existentes, así como provocar nuevos daños. Estos ejercicios pueden incorporarse en nuestras sesiones de entrenamiento para fortalecer la zona.

Sentadillas isométricas. Las sentadillas son un ejercicio completo que suele formar parte de casi todas las rutinas, en este caso, lo mejor es que sean isométricas, es decir, será necesario adoptar la posición de sentadilla con la espalda apoyada en la pared y mantenerla durante unos segundos. Bicicleta elíptica. Está especialmente indicada para las personas con lesiones de rodilla, caderas o artritis, fortalece los músculos sin aumentar los problemas que puedan tenerse. Zancada hacia atrás. Al realizar el movimiento hacia atrás, las rótulas reciben menos presión, por lo que son más recomendables. Se realizan dando una gran zancada hacia atrás y flexionando las piernas a la vez, hasta formar un ángulo de 90º. Elevación lateral de piernas. Es un ejercicio sencillo, pero que ayuda a reforzar los músculos de la zona. Solo hay que tumbarse lateralmente y, con la cabeza apoyada en el brazo flexionado (para elevar ligeramente el cuerpo), levantar la pierna que queda en la parte superior. Después hay que cambiar de lado y también puede hacerse con la resistencia de una banda elástica. Remo. Si apostamos por este ejercicio en el gimnasio es importante hacerlo bien porque de otro modo no aportará los beneficios que esperamos. Al hacerlo, recuerda extender las rodillas, pero no bloquearlas, es decir, no extenderlas al máximo, sino quedarse un poco antes. En caso de tener dudas, lo mejor es consultar a los profesionales.

Si existe un dolor previo en las rodillas, antes de incorporar estos ejercicios o comenzar a hacerlos es mejor consultar con un especialista, puede deberse a una lesión no tratada y agravarse. Si lo único que buscamos es reforzar los músculos de la zona para fortalecer las rodillas, seguramente no exista problema.