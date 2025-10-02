Redacción Uppers 02 OCT 2025 - 20:52h.

Matthew McConaughey explica en su nuevo libro las claves para conseguir una vida en paz y mantener vivo el amor en la pareja

Matthew McConaughey ha revelado una faceta que no conocíamos de él hasta ahora. Estamos acostumbrados a verle interpretar diferentes papeles en la gran pantalla, pero jamás ha mostrado su verdadero ‘yo’ como hasta ahora. Un Matthew sensible, reflexivo, filosófico que ha mostrado a través del estreno de su nuevo libro ‘Poems and Prayers’, publicado el pasado 16 de septiembre.

Es una obra escrita por el propio autor en el que hace una introspección muy profunda, revelando su relación con la fe y lo que ha sido más comentado: las claves de un buen matrimonio. No habla de manera general, si no que ha descrito su vida en pareja junto a Camila Alves. Aunque no son grandes secretos ni trucos mágicos para tener una relación estrecha, saludable y de confianza en el matrimonio, muestra detalles de cómo el actor mantiene el fuego avivado con su mujer.

Llevaban casados desde 2012 y cómo ha contado en el libro, su matrimonio está lleno de pequeños detalles que marcan la diferencia con respecto al modo de vivir en pareja del resto de personas. “Cambiar el tamaño de la cama a una más pequeña para dormir más juntos”, es una de las claves que hace que el amor no se apague. “Tiempo, presencia y atención”, son los tres puntos más importantes para el actor. Argumenta que la cercanía, la intimidad y el respeto no pueden faltar para que el matrimonio se conserve con el paso de los años, a pesar de la rutina y del cuidado del hogar y los hijos.

Sus etapas más duras

No solo reflexiona del amor, sino también del presente, del pasado, del futuro, de sus amigos y de sí mismo. Pone especial énfasis en cómo se ha ido desarrollando tanto profesionalmente como personalmente hasta llegar a esta etapa de su vida. En el libro dice estar en un punto mucho más filosófico y reflexivo, en el que valora mucho la paz y la vida tranquila. Habla de manera sincera, no solo contando las partes de su vida en las que ha tenido más celebraciones, sino que ha querido contar cuáles han sido sus batallas más duras.

Ha tenido momentos de soledad, de caídas, de dudas. Uno de esos momentos es su lucha contra su adicción a la marihuana. Habla de ello como un aprendizaje y muestra cuál ha sido su proceso y el resultado de ello. Anima a todos sus seguidores y lectores a tener una “conversación consigo mismo, con la parte más profunda, el alma”. Pone el foco en la “fe, la paciencia y la entrega”, para construir el camino hacia la vida tranquila.