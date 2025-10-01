El actor y su esposa se conocieron en 2006, y pasaron por el altar en 2012, tras el nacimiento de sus hijos Levi, Vida y Livingston

Levi, el hijo de Matthew McConaughey, habla de su debut como actor con su padre: "Tuve que presionarlo"

El hijo mayor de Matthew McConaughey ha querido seguir los pasos de su padre y se ha adentrado en el mundo del cine. Con tan solo 17 años, Levi acaba de presentar su nueva película, 'Laberinto en llamas', que se estrena este 3 de octubre. Con este film, el joven debuta a lo grande en la industria junto a su progenitor, pero lo hace sin utilizar su apellido.

Una de las decisiones más destacadas de Levi y que le ha convertido en protagonista de titulares ha sido presentarse a la audición sin revelar su apellido McConaughey para que lo valoraran por méritos, no por su nombre.

El joven no es el único hijo del actor de 'Interstellar'. También es padre de Vida y Livingston, fruto de su relación con Camila Alves. Pero a diferencia de su hermano mayor, ellos viven más alejados del foco mediático.

La familia de Matthew McConaughey

Matthew y Camila se conocieron en 2006, concretamente en un bar de Los Ángeles después de que ella dejará atrás su país natal, Brasil, para perseguir su sueño en el mundo de la moda. De aquello ya han pasado casi 20 años, y ahora forman una de las parejas más solidas y estables del mundo del espectáculo.

Fruto de su relación nacieron sus tres hijos: Levi, en 2008, Vida, en 2010 y Livingston, en 2012.

Levi consiguió su primer papel como actor cuando se unió en septiembre del año pasado a la película 'Way of the Warrior Kid, protagonizada por Chris Pratt. Se presentó a los castings con el apellido de su madre y su talento habló por sí solo.

"Tiene una gran historia que contar y compartir. Quiero que todos sepáis que conseguís a un joven muy genial y respetuoso, Levi McConaughey se acerca a vosotros. Y espero que todos hagáis todo lo posible para tratarlo de la misma manera. Levi disfruta la aventura", aseguraba el actor en 2023 en sus redes sociales.

Por su parte, Vida tiene 15 años y se ha dejado ver juntos a sus padres en algunos eventos. Una de las últimas veces fue en enero de este año, cuando padre e hija acudieron a un partido de baloncesto femenino de UT contra los Tennessee Volunteers.

También el pasado mes de julio, cuando la familia se desplazó al parque temático Universal Studios Hollywood en Los Ángeles.

Según ha trascendido, a Vida le interesa el arte, pintar, la ilustración y diseño gráfico. El menor, Livingston, tiene 12 años y, hasta la fecha, ninguno de los dos parece interesado en meter cabeza en Hollywood.

Ahora, la familia vive en su casa de Austin, Texas, aunque el actor también posee una propiedad de lujo en Kailua-Kona, Hawái. Todos se mudaron de California a Texas en 2014 buscando una vida alejada del ambiente de Hollywood.