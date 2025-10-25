Inés Gutiérrez 25 OCT 2025 - 19:00h.

Teñirse puede resultar agotador, por eso no es raro que se opte por dejarse las canas

¿Crecen las canas si me las arranco? Lo que dice la ciencia

MadridEl cabello teñido puede ser una opción muy elegante y que nos ayude a vernos más jóvenes o estilosos, pero no es la única opción que tenemos si en nuestro cabello comienzan a aparecer canas, aunque sea la más habitual. Actualmente, dejarse las canas ya no está mal visto, de hecho, es algo bastante aplaudido, sobre todo si aprendemos a cuidarlo y conseguimos que se vea de lujo.

Quien lleva tiempo tiñéndose puede que vea esas melenas plateadas y las mire con envidia, preguntándose cómo conseguir un cabello similar. No es nada sencillo, igual que cuando quieres dejarlo largos después de llevarlo muy corto, hay un periodo de tiempo en el que sabes que no vas a estar conforme con él.

En ambos casos, esto no tiene por qué ser así, solo es necesario dejarse aconsejar por los profesionales que mejor conocen el cabello y que conocen los mejores trucos para hacer que las transiciones no sean dolorosas, también cuando queremos pasar del cabello teñido a lucir nuestras canas.

Así puedes lograr la transición a las canas con estilo

Existen diferentes maneras de hacer la transición del cabello teñido a las canas, una de ellas es cortar el pelo. Siempre que sea algo con lo que nos sintamos confortables, esta es la opción más rápida para el cambio, que evita otros tratamientos que pueden ser un poco más agresivos en algunos casos y en otros más costosos.

En algunas ocasiones, sobre todo con cabellos más cortos, se puede emplear un spray retocador para cubrir las raíces canas, disimulando su presencia durante el proceso de transición.

No obstante, no todo el mundo está dispuesto a renunciar a su melena o no le apetece un cambio de look tan radical. En esos casos también hay soluciones que ayudan en la transición y además hacen que el cabello se vea bonito y saneado. Porque no podemos olvidar que un cabello canoso que se ve bien también requiere cuidados específicos.

Los procesos que no son exclusivamente el corte de cabello son un poco más laboriosos, pero merecen la pena. Es lo que sucede con la técnica go gray, mechas balayage con las que se consiguen mechas en tono gris, lo que evitaría el efecto raíz. Al añadir mechas en tonos grises por todo el cabello, la transición a una melena donde se luzcan las canas es más sueva.

También pueden hacerse decoloraciones suaves del cabello, hasta que todo quede de color blanco, aunque esta es una opción que hay que hacer con precaución porque es una técnica un poco agresiva. Lleva su tiempo, porque hay que hacerlo poco a poco y no se peden hacer de una sola sesión, pero el resultado es más rápido.

En general, el primer paso es dejar que crezcan un poco, de este modo el profesional podrá establecer el mejor método, que variará dependiendo de la persona. No es igual una transición de un cabello rubio o uno moreno, que la transición es más complicada porque el contraste es mayor.