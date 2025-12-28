Marta Egea 28 DIC 2025 - 21:00h.

Madrid es un claro ejemplo de que disfrutar del arte, la música y la historia no depende del bolsillo gracias a sus planes gratuitos

MadridDurante los meses fríos, la ciudad se convierte en un refugio de arte, música y creatividad incluso para los bolsillos más prudentes. Desde museos nacionales que abren sus puertas gratis al público en horarios concretos hasta centros culturales con exposiciones con entrada libre y conciertos íntimos en espacios municipales. Con estas iniciativas, Madrid demuestra que la cultura no siempre tiene por qué costar dinero.

Esta tendencia ha crecido gracias a la apuesta de instituciones públicas y fundaciones privadas por hacer accesible la cultura a todos los públicos, sobre todo para aquellos que disfrutan de un ocio más tranquilo y consciente. Más del 60% de los madrileños mayores de 50 años asisten a eventos culturales al menos una vez al mes, y cada vez optan más por actividades culturales gratuitas.

Estos planes son una manera de mantener la mente activa, conectar con otras personas y redescubrir la ciudad con una mirada más pausada. No se trata solo de ver una exposición o escuchar un concierto, es más bien volver a sentir curiosidad, de pasear por calles históricas entre museo y museo, de pararse en una cafetería del barrio de Las Letras o de escuchar una orquesta juvenil en un centro cultural del Retiro.

Museos con acceso gratuito o franjas sin coste

Museo del Prado: tiene franjas gratuitas entre semana por la tarde y los domingos y festivos . Serían de 18:00 a 20:00h de martes a sábado, y de 17:00 a 19:00h los domingos y festivos.

tiene . Serían de 18:00 a 20:00h de martes a sábado, y de 17:00 a 19:00h los domingos y festivos. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: este museo también ofrece acceso gratuito en tardes y domingos en su colección permanente. De 19 a 21 horas durante la semana y de 12:30 a 14:30h los domingos.

este museo también ofrece en su colección permanente. De 19 a 21 horas durante la semana y de 12:30 a 14:30h los domingos. Museo Thyssen-Bornemisza: este museo es gratuito los lunes de 12 a 16 horas en la colección permanente.

este museo de 12 a 16 horas en la colección permanente. Museo Arqueológico Nacional: es gratis los sábados desde las 14 horas y los domingos por la mañana. Para evitar aforo se recomienda pasar por la Dama de Elche.

es desde las 14 horas y los domingos por la mañana. Para evitar aforo se recomienda pasar por la Dama de Elche. Museo Sorolla: es gratuito los sábados desde las 14 horas y los domingos por la mañana, cierra a las 3 de la tarde los domingos y el lunes completo. El jardín es ideal para una pausa entre salas.

es desde las 14 horas y los domingos por la mañana, cierra a las 3 de la tarde los domingos y el lunes completo. El jardín es ideal para una pausa entre salas. Museo del Romanticismo: al igual que los anteriores, es gratuito los sábados desde las 2 de la tarde y los domingos por la mañana.

Museos gratuitos

Museo Naval: es gratis siempre, pero hay un donativo recomendado de 3 euros. Abren de martes a domingo de 10 a 19 horas.

es gratis siempre, pero hay Abren de martes a domingo de 10 a 19 horas. Museo de Historia de Madrid: es otro museo gratuito durante todo el año donde se puede disfrutar de la historia de la ciudad del XVII al XX.

es donde se puede disfrutar de la historia de la ciudad del XVII al XX. Museo de San Isidro: Los orígenes de Madrid: es otra joya gratuita para entender la ciudad.

Los orígenes de Madrid: es para entender la ciudad. Museo Casa de la Moneda: Es gratis siempre pero hay que enseñar DNI o pasaporte para poder acceder.

Es gratis siempre pero para poder acceder. Museo ABC de Dibujo e Ilustración: en este museo gratuito se puede disfrutar de una colección de dibujos e ilustraciones creadas para preservar y divulgar los fondos de la Colección ABC.

en este museo gratuito se puede disfrutar de una colección de dibujos e ilustraciones creadas para preservar y divulgar los fondos de la Colección ABC. Museo de Arte Contemporáneo Conde Duque: en este museo se exponen objetos que forman parte de la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Madrid.

Exposiciones gratuitas o sin coste de entrada

Picasso en la obra de Mingote: en esta exposición se han reunido obras del dibujante en orden cronológico, donde se puede explorar una faceta hasta ahora poco conocida de Mingote. El artista encontró en Picasso un genio al que admirar y reivindicar, además de una gran fuente de inspiración. Se puede encontrar en la Sala de Exposiciones municipal de Buitrago del Lozoya hasta el 7 de diciembre.

en esta exposición se han reunido obras del dibujante en orden cronológico, donde se puede explorar una faceta hasta ahora poco conocida de Mingote. El artista encontró en Picasso un genio al que admirar y reivindicar, además de una gran fuente de inspiración. Se puede encontrar en Madrid, musa de las Letras: en el Espacio Cultural Serrería Belga se puede encontrar una exposición que rinde homenaje al protagonismo de la ciudad en la literatura universal, desde el Siglo de Oro hasta el siglo XX. Madrid se convierte en seis grandes libros que recogen fragmentos de visiones de distintos autores como Cervantes o Pardo Bazán, donde gracias a ellos se puede recorrer la historia literaria de la capital. Estará disponible hasta el 31 de diciembre.

en se puede encontrar una exposición que rinde homenaje al protagonismo de la ciudad en la literatura universal, desde el Siglo de Oro hasta el siglo XX. Madrid se convierte en seis grandes libros que recogen fragmentos de visiones de distintos autores como Cervantes o Pardo Bazán, donde gracias a ellos se puede recorrer la historia literaria de la capital. Meninas Madrid Gallery: las Meninas vuelven a las calles madrileñas desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre, donde se expondrán más de 30 meninas diseñadas por personalidades de la música y el espectáculo, la moda, la gastronomía, el deporte o las redes sociales.

