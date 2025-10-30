Celia Molina 30 OCT 2025 - 07:30h.

"Lo importante no es cuánto se camina, sino cómo", aclara el estudio liderado por la Universidad Europea y la Universidad de Sídney

10 beneficios de caminar todos los días 30 o 60 minutos

Un estudio realizado por la Universidad Europea y la Universidad de Sídney, en el que participaron más de 33.000 adultos, puso en tela de juicio una de las premisas más populares a la hora de mantener una buena salud: la de caminar, al menos, 8.000 pasos al día. Este consejo, que ha llevado a muchos ciudadanos a comprar relojes o bajarse aplicaciones con las que pueden medir sus pasos diarios, ha sido cuestionado por Emmanuel Stamatakis, líder de la investigación, en el informe Step Accumulation Patterns and Risk for Cardiovascular Events and Mortality Among Suboptimally Active Adults.

Para llegar a una conclusión, se examinó a 33 560 personas, de una edad media de 62 años, que realizaban 8000 pasos diarios o menos y no padecían enfermedades cardiovasculares ni cáncer al inicio del estudio. Todos fueron clasificados en función de la duración de sus episodios de actividad física: menos de 5 minutos seguidos, de 5 a menos de 10 minutos, de 10 a menos de 15 minutos o 15 minutos o más, según el episodio en el que acumularan la mayor parte de sus pasos.

"No hace falta correr ni llegar a los 10.000 pasos"

Durante una semana, llevaron una pulsera en la muñeca para medir no solo cuántos pasos daban, sino cómo los repartían. Y después de casi 8 años de pruebas (y en base a su edad, sexo, nivel educativo, tabaquismo, estado de salud y otros factores) se determinó que la mortalidad de sus participantes disminuía a medida que aumentaban los minutos seguidos de sus paseos, siguiendo un patrón de dosis-respuesta. Esto quiere decir que, dar miles de pasos al día no tiene por qué ser efectivo, si los intervalos en los que caminamos son excesivamente cortos como para que provoquen un impacto en nuestra salud.

Por tanto, según este estudio, "no hace falta correr ni llegar a los 10.000 pasos que siempre se ha recomendado, basta con añadir uno o dos paseos seguidos al día, de 10–15 minutos cada uno, a ritmo cómodo pero constante (por ejemplo, de casa al trabajo o después de comer). "Quienes concentraban la mayoría de los pasos en paseos seguidos de 10–15 minutos o más, registraron menos riesgo de muerte y menos eventos cardiovasculares que quienes acumulaban pasos en tramos muy cortos”, explica Borja del Pozo, coautor principal del estudio.

Tendemos a poner todo el énfasis en la cantidad total del paseo, pero descuidamos el papel crucial de cómo se camina. Pexels

“Tendemos a poner todo el énfasis en la cantidad total del paseo, pero descuidamos el papel crucial de cómo se camina. Este estudio demuestra que incluso las personas muy inactivas físicamente pueden maximizar los beneficios para la salud cardíaca modificando sus patrones de marcha para caminar durante más tiempo cada vez, idealmente durante al menos 10-15 minutos, una o dos veces al día, siempre que sea posible", aclara Emmanuel Stamatakis.

Por lo tanto, el mensaje que se desprende de este estudio, que ha sido financiado por la Fundación Nacional del Corazón y Consejo Nacional de Investigación Médica y Sanitaria, es sencillo: "Para quienes no hacen mucho ejercicio, o que no cumplen las recomendación de los 800 pasos diarios, dar unos cuantos paseos al día durante largos periodos de tiempo puede suponer una inversión sustancial en salud cardiovascular”, concluye del Pozo.