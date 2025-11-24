Inés Gutiérrez 24 NOV 2025 - 20:00h.

MadridTendemos a pensar que los años de nuestra juventud son los mejores de nuestra vida, pero lo cierto es que eso no es verdad. Pasados los 50 todavía quedan muchas experiencias que vivir por primera vez, que compartir con otros, sueños que se pueden hacer realidad siempre y cuando se den las circunstancias ideales para que suceda.

Hay ciertas cosas que escapan a nuestro control, está claro que pondremos de nuestra parte para que sea lo más favorable posible, pero por desgracia no siempre está en nuestra mano. Lo que sí podemos hacer es cuidarnos de la mejor manera posible para poder disfrutar de todo lo que llegue con salud y fuerza.

Checklist de autocuidado que deberías probar si tienes más de 50

En nuestra lista de autocuidados debemos pensar en todos aquellos aspectos que queremos cuidar. La manera en la que nos cuidamos cuando somos jóvenes no es la misma que debemos poner en práctica cuando cumplimos años, en general tenemos bastante claro el aspecto físico, queremos que nuestro rostro se vea bien, luzca saludable, igual que el cabello, pero esto no es lo único que conviene tener en cuenta, también hay otros cuidados que no siempre tenemos presentes y que son esenciales.

Ejercicio . Es probable que durante nuestros años de juventud no hayamos movido un dedo y nos haya parecido bien, sin embargo, al hacernos mayores notaremos el gran error que es eso. Por suerte, nunca es tarde y podemos ponernos las pilas para que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones posibles en los próximos años. Hacer ejercicio es clave, pero sobre todo lo es hacer los ejercicios adecuados, porque salir a caminar está muy bien, pero también reforzar músculos, huesos y articulaciones con ejercicios de fuerza.

. Es probable que durante nuestros años de juventud no hayamos movido un dedo y nos haya parecido bien, sin embargo, al hacernos mayores notaremos el gran error que es eso. Por suerte, nunca es tarde y podemos ponernos las pilas para que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones posibles en los próximos años. Hacer ejercicio es clave, pero sobre todo lo es hacer los ejercicios adecuados, porque salir a caminar está muy bien, pero también reforzar músculos, huesos y articulaciones con ejercicios de fuerza. Postura . Dolores que en el pasado eran molestos se podrían evitar mejorando nuestra postura, por eso nada mejor que cuidar cómo nos sentamos o la posición de nuestro cuerpo cuando estamos de pie para evitar hacernos daño y sufrir de manera innecesaria.

. Dolores que en el pasado eran molestos se podrían evitar mejorando nuestra postura, por eso nada mejor que cuidar cómo nos sentamos o la posición de nuestro cuerpo cuando estamos de pie para evitar hacernos daño y sufrir de manera innecesaria. Excesos . Hay algunas sustancias que todos sabemos que no son positivas y puede que este sea el momento de dejarlas o reducir su consumo al máximo. Evitar el tabaco y el consumo de alcohol es una buena estrategia, pero también exceso de azúcares añadidos o ultraprocesados que no nos hacen bien. Lo mejor es llevar dejar que su consumo sea algo esporádico.

. Hay algunas sustancias que todos sabemos que no son positivas y puede que este sea el momento de dejarlas o reducir su consumo al máximo. Evitar el tabaco y el consumo de alcohol es una buena estrategia, pero también exceso de azúcares añadidos o ultraprocesados que no nos hacen bien. Lo mejor es llevar dejar que su consumo sea algo esporádico. Descanso . Poder descansar bien es un lujo que solo apreciamos cuando nos falta. No dejes que sea así y apuesta por intentar descansar las horas que necesites, lo agradecerá tu cuerpo, tu piel y también tu cerebro. En caso de tener dificultades para dormir, puedes ponerte en manos de profesionales que te dará las pautas necesarias para que sea más sencillo.

. Poder descansar bien es un lujo que solo apreciamos cuando nos falta. No dejes que sea así y apuesta por intentar descansar las horas que necesites, lo agradecerá tu cuerpo, tu piel y también tu cerebro. En caso de tener dificultades para dormir, puedes ponerte en manos de profesionales que te dará las pautas necesarias para que sea más sencillo. Ejercita tu mente. Somos muy conscientes de la importancia de trabajar el cuerpo para que esté en perfectas condiciones, pero a veces se nos oliva hacer lo propio con el cerebro. Realizar actividades nuevas, aprender cosas, tener hobbies ayuda, pero también hacer ejercicios de memoria, sudokus o crucigramas. Leer o escribir a mano puede ayudarnos a mantener el cerebro activo.

Por supuesto, también es importante hacerse las revisiones médicas anuales que sean necesarias, beber agua para mantenerse bien hidratado y conectar con la naturaleza de vez en cuando, así como pasar tiempo con nuestros amigos.