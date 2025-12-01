Redacción Uppers 01 DIC 2025 - 17:59h.

Irlanda ofrece más de 80.000 euros por ir a vivir en una de sus islas: todos los detalles

Muchos jóvenes comparten dos mismos problemas en España: la dificultad de encontrar trabajo y de acceder a una vivienda. Son dos cosas que van de la mano, pero que muchas veces resulta frustrante y obliga a buscar otras opciones, como la de vivir en el extranjero.

Aunque cambiar de vida e irse a vivir a otro país pueda dar vértigo y generar dudas sobre si va a salir bien o no, hay ofertas que ofrecen una garantía y muchas ganas de dar el paso, como la que ha publicado la web de ‘Trabajo por el Mundo’ en sus redes sociales. Irse a vivir a Irlanda a cambio de más de 80.000 euros. Los requisitos que piden son sencillos, más gente para repoblar una zona que se estaba quedando vacía.

“Irlanda ha lanzado un programa increíble: subsidios de hasta 84.000 € para quienes estén dispuestos a mudarse a varias de sus islas remotas y darles una nueva vida”. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer esa cantidad de dinero a cambio de que las personas que lo acepten, se compren una vivienda allí y decidan residir allí. Es decir, ese dinero tendría que emplearse en la compra de un domicilio en el lugar indicado.

“No es dinero “gratis”, sino una ayuda destinada a comprar y renovar viviendas vacías o abandonadas en estas islas. A cambio, debes comprometerte a vivir allí y cumplir los requisitos de elegibilidad”. La oferta no incluye esa cantidad de dinero más una vivienda, sino que lo que piden es que te comprometas a vivir allí. “El objetivo es atraer nuevos residentes, recuperar comunidades que han perdido población y mantener viva la actividad en lugares únicos que hoy están casi vacíos”, explican en el post.

Algunos requisitos

Este anuncio es una buena opción en caso de que tengas un trabajo que permita hacerlo a distancia. Con 80.000 euros, el gobierno irlandés ofrece la posibilidad de comprar la casa a tu gusto, contando con ese presupuesto. En caso de que quieras encontrar trabajo allí, tendrás que mirar bien dónde se sitúa la zona en la que vivirás, ya que suelen ser islas que están despobladas, por lo que no habrá mucha oferta de trabajo.

En la web de esta página, te explican qué requisitos debes cumplir para poder acceder a esta oferta, cómo puedes hacerlo y describen con más detalle qué incluye y que no la oferta. Sin duda, a simple vista, resulta una gran oportunidad para aquellos que quieren rehacer su vida en el extranjero, viajar e independizarse.