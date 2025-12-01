Inés Gutiérrez 01 DIC 2025 - 08:00h.

Con la intención de revitalizar la zona, hay pueblos que ofrecen ayudas a quienes se instalen en ellos

La España que no sale en las guías: pueblos diminutos a menos de una hora de Madrid para una escapada en otoño

MadridEsto bien podría ser un sueño para muchas personas porque existen pueblos en España que no solo te invitan a descubrirlos y vivir en ellos, con el cambio de vida que eso supone, también invierten una interesante cantidad de dinero en convencer a quienes estén dispuestos a mudarse, empadronarse y pasar un tiempo mínimo viviendo en ellos.

Parece una estupenda idea para dejar atrás las prisas de la gran ciudad, el ruido del tráfico y los problemas que surgen de vivir en espacios urbanos. Sin embargo, hay ciertas condiciones que hay que cumplir para poder optar a esta iniciativa que parece una gran oportunidad si lo que se busca es un lugar en el que retirarse y disfrutar de la jubilación.

No está pensado para eso, pero puede invitar a que muchas personas se lo planteen, y hacer de este un plan para un futuro más tranquilo y diferente.

Pueblos de España que te "pagan" por vivir en ellos

Esta es una iniciativa que está planteada para las personas que teletrabajan o trabajan en remoto, de hecho tener trabajo y mantenerlo es una de las condiciones que ponen desde el programa DIVA (Desarrollo Integral del Valle del Ambroz), que es de donde parte este proyecto, que ofrece ocho pueblos en los que establecerse a cambio de una cantidad económica que puede variar, pero que puede llegar hasta los 15.000 euros.

Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro son los municipios que plantean esta posibilidad, con la intención de atraer nuevos habitantes y ofreciendo esa ayuda económica para que la transición a una vida rural sea más cómoda y no suponga un problema.

Ofrecen dinero, sí, pero también la posibilidad de vivir durante al menos dos años en un entorno natural único, así como la posibilidad de ampliar esa estancia (y la consiguiente ayuda) un año más. Quién sabe si ese plan a medio plazo puede convertirse también en el perfecto lugar en el que establecerse definitivamente, escogiéndolo para vivir una jubilación tranquila y en paz.

Las ayudas son distintas en función del sexo y la edad, por ejemplo, recibirán hasta 10.000 euros los menores de 30 años, pero también las mujeres mayores de 30. Los hombres que tengan más de 30 años recibirían hasta 8.000 euros. Además, si a esos dos años mínimos de estancia se añade un año extra, se sumarían 5.000 euros más en el caso de las mujeres y varones menores de 30, y 4.000 para los hombres mayores de 30 años.

Con estas iniciativas se busca repoblar la zona, luchando contra la despoblación de estas localidades y dinamizando su economía. De ahí que uno de los pocos requisitos que se pidan sea el de tener trabajo que se realiza a distancia y mantenerlo durante el tiempo que se esté viviendo en el pueblo. Durante el tiempo que se reciban ayudas, claro, si después de que haya pasado el tiempo has encontrado allí tu hogar, los cambos son bienvenidos.