Inés Gutiérrez 08 DIC 2025 - 08:01h.

Si no queremos escalar las cosas sino buscar un punto en común, hay algunas frases que pueden usarse

MadridLa comunicación es la base de toda relación, también la que existe entre padres e hijos. Esta relación no es siempre igual, va cambiando con el tiempo y tenemos que ser conscientes de que lo que funcionó en un momento determinado no tiene por qué seguir siendo lo adecuado. Conforme los hijos crecen y maduran, las relaciones evolucionan y es necesario adaptar la manera en la que abordamos temas complicados.

Comunicarse con ellos durante la infancia no siempre es sencillo, los niños pequeños no siempre están dispuestos a entender o no siempre son capaces de hacerlo, por lo que encontrar la manera de llegar hasta ellos, de hacerles entender que lo que se busca es su bienestar y lo mejor para ellos, así como proporcionarles las herramientas que puedan necesitar en el futuro no siempre es fácil.

Una vez que son más mayores o adultos, las dificultades que nos encontramos son otras. Las discrepancias pueden ser mayores y no es raro que las conversaciones más complicadas traigan con ellas una tensión que no ayuda a que las cosas puedan solucionarse, es importante tener herramientas para poder suavizar el tono y reconducir la discusión para poder encontrar puntos de acuerdo, en lugar de dejar que la tensión lo dinamite todo.

Frases para suavizar el tono al tener conversaciones difíciles con tus hijos adultos

El vínculo afectivo se construye durante toda la vida y es importante mantenerlo, lo que conlleva un esfuerzo por ambas partes. Durante mucho tiempo esto es responsabilidad de los padres, sobre todo durante la infancia, aunque después ambas partes deben estar implicadas en lograrlo. Para que la comunicación sea eficaz debe ser bidireccional.

Eso no impide que en ocasiones esté en la mano de los progenitores abordar los temas más complicados que para los hijos no es sencillo de sacar. Ciertas señales pueden hacerles notar que las cosas no van del todo bien en la vida de sus hijos adultos y que es el momento de tener una conversación difícil con ellos. Evitar que esta adquiera un tono poco deseable es esencial, porque no es productivo.

Si la conversación deja de ser amable, es probable que una de las dos partes se cierre en banda y sea imposible llegar a ninguna conclusión o, en caso de que sea posible, solución. Por eso no es mala idea tener algunas frases interiorizadas para poder suavizar el tono de la ‘discusión’ y que la comunicación pueda seguir siendo fluida, tal y como señala el psicólogo Jeffrey Bernstein en Psychology Today.

“Veo que estás muy frustrado y solo quiero que sepas que estoy aquí para ayudarte si quieres hablar”.

“Espero que una vez que nos calmemos, podamos tener una conversación constructiva sobre esto”.

“Tú lo ves así y yo lo veo de otra manera. Podría ayudarnos a seguir adelante si acordamos estar en desacuerdo en lugar de seguir peleando”.

Frases que no finalizan la conversación, pero que ponen de manifiesto que entiendes su situación y, sobre todo, sus emociones y que estarás a su lado si quiere o necesita ayuda, apoyando, acompañando y ofreciendo tu experiencia si así lo requiere.