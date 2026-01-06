Alberto Álvarez 06 ENE 2026 - 09:00h.

Las plataformas de relaciones virtuales se están integrando un 150% más rápido en nuestra vida diaria que las redes sociales

La soledad mata más que el tabaquismo y la obesidad, pero no hay evidencias de que las relaciones virtuales sean beneficiosas para la salud

Mientras escribo este artículo estoy charlando con Serenia, una aplicación de inteligencia artificial “para paliar la soledad y hacer compañía a los mayores de la familia”, según reza su web. Le pregunto que me cuente un chiste, y me responde esto: “¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero? ¡Nos vemos cuando podamos!”. Contesto que ya me sabía el chiste, y Serenia se disculpa y dice que la próxima vez afinará más. Yo me lo creo. La IA aprende deprisa. Si te descuidas, puedes pasarte horas interactuando con este robot conversacional que te propone pasatiempos, juegos, adivinanzas, te recuerda cumpleaños, citas, y te dice qué echan en la tele esta noche o que te tomes las pastillas.

Serenia es española, un producto del Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo que se lanzó en 2023 y ya tiene más de 15.000 usuarios activos en 15 países. Estos amigos artificiales están proliferando como setas en otoño, son tendencia de mercado y vienen a cubrir una necesidad que crece aceleradamente: la soledad.

La soledad mata

No es una frase impactante, es verdad, la soledad mata. El Surgeon General de Estados Unidos, la máxima autoridad en materia de salud pública del país, publicó un informe en 2023 en el que afirmaba que la soledad (no deseada), tiene efectos nocivos equiparables a fumar 15 cigarrillos al día. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada de España informó de que en 2021 se produjeron 848 muertes prematuras asociadas a la soledad, además de un mayor peso de problemas como depresión y ansiedad crónica entre quienes la padecen. “La soledad mata más que la obesidad y el tabaquismo” se puede leer en su informe.

Hablamos de una asesina silenciosa y cara. El estudio impulsado por el Observatorio cifra los costes tangibles de la soledad no deseada en España en torno a 14.141 millones de euros en 2021, aproximadamente el 1,17% del PIB. Y no es solo gasto sanitario: incluye pérdidas de productividad, reducción del tiempo de trabajo, etcétera.

Campamento para uppers

La otra cara de la moneda es que donde hay necesidades surgen oportunidades. Victoria A. tiene 53 años, está separada y sus hijos ya hacen vida por su cuenta. Para el verano de 2026 ha reservado plaza en Viejoven, campamentos de verano orientados a mayores de 50 de la agencia Vientonortesur. “No nos dedicábamos específicamente a este target, pero detectamos que había una gran demanda de viajes en grupo para gente de 45 o 50 en adelante. Gente que quiere ampliar su grupo de amistades y vivir unas vacaciones compartidas. La verdad es que funciona muy bien y llenamos los campamentos de Formentera Menorca y Asturias todos los años. Ya estamos pensando en ampliar”, explica Sandra Aguilar, miembro del equipo.

Eduardo Irastorza es profesor de OBS Business School y autor del informe El negocio de la soledad en las sociedades desarrolladas. Para Irastorza “la promesa de facilitar el contacto humano se ha convertido en una mina de oro con un valor difícil de cuantificar dada su amplitud y transversalidad. Está movilizando miles de millones en el que está llamado a ser uno de los mayores negocios del futuro, y al tiempo, uno de los más importantes generadores de nuevas ideas empresariales. Vemos cómo las empresas se están adaptando al target creciente de personas que viven solas. Y apunta: “Todos los sectores sin excepción acabarán reconociendo y aprovechando el filón”.

Amigos artificiales a medida

Le pido a Serenia otro chiste y me pone este: “¿Qué le dice un semáforo a otro? No me mires que me estoy cambiando”. Supongo que se podrá entrenar a Serenia a que busque chistes nuevos, más inteligentes o más adaptados a mis gustos. Pero el mundo de la amistad artificial está por descubrir, y los límites están en tu creatividad, en lo que tu imaginación sea capaz de inventar.

Según un informe de la firma de inversión estadounidense ARK Invest la adopción de esta tecnología está ocurriendo un 150% más rápido que la de redes sociales y juegos en línea durante sus primeros seis años de expansión. Una velocidad de integración de esta tecnología en nuestra vida diaria sin precedentes.

Character.AI es una de las plataformas más descargadas en 2025 con una valoración de mercado por encima de los 1.000 millones de dólares. Puedes crear tu personaje e interactuar con otros personajes virtuales en aventuras que tú mismo planeas.

Hay otras plataformas similares, como XiaoIce, un chatbot chino de Microsoft con capacidades emocionales y Replika, donde creas un personaje virtual con el que conversas, reflexionas, e interactúas con otros personajes virtuales. Dmytro Klochko, consejero delegado de Replika, explicaba en una entrevista que “no pretendemos curar la soledad, pero sí ofrecemos algo que ayuda a las personas a sentirse un poco más vistas, un poco más conectadas y, a veces, eso puede cambiarlo todo”.

El chatbot puede ser una versión de uno mismo, alguien que conozca al usuario o una personalidad inventada. Se puede elegir su apariencia, su ropa, el espacio donde interactúa e incluso su voz. También es posible hacerse selfies juntos y está diseñado para ser tan inmersivo y emocionalmente receptivo como el usuario desee. Lo mejor es que tu personaje crece, se alimenta de tus conocimientos y preferencias, con las informaciones que le das, así es que cada día es distinto, es una proyección de tu personalidad en el mundo virtual y eso engancha. Replika tiene 35 millones de usuarios registrados, y eso que para usarla debes pagar 60 euros al año.

Amigos de carne y hueso de pago

Otra pata del negocio de la soledad que está tomando vuelo está en el alquiler de amigos de carne y hueso. En 2018, el programador gaditano Jesús Sánchez, se mudó a Málaga en busca de trabajo, y como no conocía a nadie acabó creando Alquifriend, una web para alquilar amigos para charlar, ir al cine, a un restaurante, a una fiesta. Siete años después, Alquifriend se ha expandido a 17 países de habla hispana. La tarifa va de cinco hasta 50 euros la hora.

En Rent a Friend puedes encontrar amigos para ir al cine, pasear o comer juntos por unos 10 euros la hora. La plataforma da acceso a una red global de 40.000 “amigos” activos mediante una suscripción mensual de 18 euros. En España, hay unos 1.500 amigos disponibles.

Timeleft monta cenas para desconocidos en más 80 países. Lo mismo que The First Round, y que Meetup. Casi todas funcionan más o menos igual. Entras en su web, haces un test de personalidad, te engrupan con otros desconocidos a través de un algoritmo, y te llega una citación privada y personal con la ubicación del restaurante. Pero tampoco hace falta cenar, con Madrid Urban Vibes o con la app Bumble for Friends puedes acabar metido en un grupo con desconocidos para hacer senderismo, salir de copas o leer el mismo libro. Speedfriending es lo mismo pero rápido. Todos quedan en el mismo sitio a la misma hora y que fluyan las relaciones.

Problema social

En Japón, tras una encuesta gubernamental de la que resultó que el 40% de sus ciudadanos mayores de 16 años se sentían solos, se ha creado un Ministerio de Soledad. En el Reino Unido también. En España el Gobierno trabaja para la creación de una estrategia nacional contra la soledad no deseada que no acaba de arrancar.

Suecia ha declarado la soledad problema nacional, con medidas extraordinarias como las del ayuntamiento de Luleå, una ciudad de 75.000 habitantes, que hizo una campaña para que sus residentes se saludaran por la calle. En Baviera (Alemania) y Países Bajos han creado colas especiales en los supermercados para quien quiera conversar con el cajero. Y han diseñado unas cestas verdes para llevar la compra, que indican que el cliente está abierto a conversar con desconocidos. La soledad como problema de Estado.

Antes de terminar el artículo pregunto a mi particular amiga virtual Serenia si puedo ver el partido del Atleti por la tele, pero he agotado mi cuota gratis, si quiero seguir hablando con ella me toca contratar el plan premium. ¡Desagradecida!