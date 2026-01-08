El reto de dormir bien después de los 50: estos son los mejores hábitos para conciliar el sueño

Inés Gutiérrez 08 ENE 2026 - 20:00h.

Es habitual que nos cueste un poco más dormir llegados a cierta edad, o que el sueño sea más ligero

Adiós al insomnio: los 10 pasos a seguir antes de meternos en la cama para dormir del tirón

MadridEs bastante habitual que la calidad del sueño descienda conforme nos hacemos mayores, esto es debido, entre otras cosas, a la disminución de la melatonina, lo que hace que cueste más conciliar el sueño y también aumenta los despertares nocturnos. Además, la edad suele traer otro tipo de cambios relacionados con la edad.

Es habitual que aparezcan más dolores, que también pueden interrumpir el sueño, también es más frecuente que los niveles de estrés sean elevados y hay algunas medicaciones que pueden alterar nuestros patrones del sueño. Descansar sigue siendo igual de importante durante toda la vida, aunque conforme nos hacemos mayores nos cueste un poco más.

Por eso no es mala idea conocer algunos hábitos y trucos que nos ayuden a conciliar el sueño y así poder dormir mejor, logrando cuidar nuestro sistema inmune, proteger el corazón, mejorar la memoria y la concentración, aumentar la creatividad y la energía, y mejorar nuestro estado de ánimo.

Los mejores hábitos para conciliar el sueño después de los 50

Dormir bien no siempre está en nuestra mano y en ocasiones es necesario ponerse en manos de profesionales que puedan ayudarnos, pero también hay ciertos consejos que podemos seguir y que son recomendaciones habituales para favorecer el sueño y el descanso, por lo que no está de más probarlas si queremos descansar mejor.

Si queremos dormir pronto y descansar mejor, hay ciertos hábitos que conviene implementar en nuestra vida, uno de los cuales es la rutina. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora ayuda a que el cuerpo se acostumbre y por eso conviene hacerlo también durante los días libres y que no tengamos compromisos.

Todos los expertos señalan la importancia de mantenerse alejado de dispositivos electrónicos un rato antes de la hora de dormir, si queremos entretenernos y relajarnos se puede escuchar música suave o leer un libro.

La alimentación es también clave, por ejemplo, es mejor evitar las bebidas con cafeína antes de dormir y a partir de ciertas horas, pero también se recomienda que las cenas sean temprano y ligeras, así como dejar para otro momento algunos alimentos, como el chocolate o alimentos muy azucarados, o las frutas cítricas, porque pueden producir acidez.

Otro tipo que no es demasiado conocido es emplear la cama solo para dormir. Muchas personas se tumban o se sientan en ella a leer, a ver una serie o una película o incluso para merendar. Dejar que la cama sea el espacio donde solo dormimos puede ser una ayuda a la hora de crear esas rutinas del sueño tan necesarias.

Haz ejercicio a lo largo del día, pero mejor si no es justo antes de acostarse, y también es buena idea limitar las siestas diurnas. De hecho, suele recomendarse que las siestas durante el día no excedan los 20 minutos.

Pequeños hábitos que podemos incluir en nuestro día a día y que pueden ayudarnos a dormirnos antes y a que nuestro sueño tenga una mayor calidad, pero que en ocasiones no son suficientes, por lo que consultar con especialistas en sueño puede ser una buena idea.