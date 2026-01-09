Menopausia y suplementos: las claves para elegir el que más te conviene, según los expertos

Inés Gutiérrez 09 ENE 2026 - 08:00h.

Durante la menopausia el cuerpo experimenta cambios que hay que tener en cuenta

Cinco síntomas de la menopausia que nunca hubieras relacionado con ella

MadridEn cada etapa de la vida el cuerpo tiene necesidades diferentes para poder funcionar de manera adecuada y conviene conocerlas para poder darle lo que más le conviene. Mientras que siempre es bien recibido una alimentación equilibrada y algo de ejercicio físico, hay ciertas etapas que hacen que surjan necesidades especiales, como durante la menopausia.

Sofocos, fatiga, cansancio, aumento de peso, sudores nocturnos, mala calidad del sueño, insomnio… estas son algunos de los síntomas más frecuentes que se experimentan durante la menopausia y, si bien cada persona es un mundo y no hay dos mujeres que la transiten igual, hay muchos puntos en común que hacen que tomar determinados suplementos sea una gran estrategia para que el proceso resulte más llevadero.

Menopausia y suplementos, cuáles tomar según los expertos

Lo ideal es poder obtener todo aquello que nuestro cuerpo necesita a través de una alimentación variada o dirigida a este objetivo, pero hay ocasiones en las que resulta más sencillo sumarle una pequeña ayuda en forma de suplementos. Hay tres que expertos, como la ginecóloga Miriam Al Adib, consideran de vital importancia: la vitamina D, el magnesio y la vitamina K2.

Para ella, la vitamina D es uno de los más esenciales y además uno de los más sencillos de obtener, porque es posible hacerlo solo tomando unos minutos de sol diarios. Si esto no es posible, siempre se puede recurrir a suplementos, porque tal y como ella contaba en el pódcast Tiene Sentido, tener niveles bajos de vitamina D no debería suceder.

La vitamina D es clave para nuestra salud ósea, porque ayuda a que el calcio se absorba, también cuida el sistema inmune, reduciendo el riesgo de enfermedades autoinmunes, que son más frecuentes durante la menopausia. Mejora la sensibilidad a la insulina y también el estado de ánimo y también ayuda a la regulación hormonal, su carencia hace que los síntomas de la menopausia sean mayores. Se suele recomendar la vitamina D3.

Para reducir el cansancio y la fatiga, el magnesio es esencial, por eso en ocasiones es necesario aportar por suplementos que ayuden a mejorar el funcionamiento del metabolismo energético y del sistema nervioso. Lo ideal es combinarlo con suplementos de vitamina K2, que evita que el calcio se acumula en las arterias, dirigiéndolo hacia los huesos.

Además, otros expertos no dudan en incluir en esta lista de imprescindibles otros suplementos como el omega-3, que es antiinflamatorio, neuroprotector y cardio-saludable. Durante la menopausia se incrementa la inflamación y este suplemento puede ayudar a mantenerla a raya, reduciendo el dolor muscular, mejorando la elasticidad de las articulaciones o protegiendo la salud cerebral, entre otras cosas.

La alimentación suele ser una gran herramienta para obtener todo lo que necesitamos, pero en situaciones concretas puede no ser suficiente y recurrir a suplementos puede ser una manera más sencilla de obtener todas las vitaminas y minerales que necesitamos. Lo ideal es consultar con nuestro médico o profesional sanitario antes de dar el paso, de este modo no solo sabremos si nos conviene, también si debemos incluir algún suplemento extra.