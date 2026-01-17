Inés Gutiérrez 17 ENE 2026 - 19:00h.

Si sabemos qué tenemos que buscar será más complicado que se aprovechen de nosotros

MadridEl cuidado de nuestros seres queridos es algo que la mayoría de las personas se toman muy en serio y en muchos casos se intenta que sea algo que solo dependa de nosotros. Esto no siempre es posible y no son pocas las ocasiones en las que es necesario delegar el cuidado de las personas mayores en otra persona.

Esto puede hacer que nos llenemos de preocupaciones y dudas, estamos confiando algo más que importante a otra persona y no siempre se tiene la suerte de conocer a quien se quedará al cargo. Son muchas las veces en las que es necesario contratar a alguien a quien apenas conocemos previamente.

Poder marcharse de casa sabiendo que la persona dependiente se encuentra en las mejores manos no siempre es sencillo, por eso entidades como OCU señalan esos aspectos que debemos buscar para poder sentirnos más tranquilos. Claves indispensables que deben convertirse en nuestra prioridad al buscar a un cuidador que pueda hacerse cargo de la persona mayor a la que tanto queremos.

Las claves para contratar un cuidador para una persona mayor, según la OCU

La OCU señala 10 criterios que hay que tener en cuenta, que han recogido varios medios como La Razón, y que son claves para determinar la calidad de la empresa contratada:

Que los cuidadores sean profesionales. Esto incluye que tengan formación especializada, pero también buenas referencias que puedan consultarse en caso de que tengan experiencia previa. Que la empresa permita conocer al cuidador previamente. Esto también implica que sea posible cambiarlo o sustituirlo en caso de estar completamente seguro o satisfecho. En general, las empresas suelen ofrecer servicios similares, por lo que la persona que los realiza es clave. Que exista un periodo de prueba. Esto hace más sencillo tomar la decisión, porque ofrece la posibilidad de pedir un cambio de profesional si no existe afinidad con la persona que necesita cuidados, que normalmente no es la misma que hace la entrevista. Que ofrezca sustituciones. No solo hablamos de poder cambiar al trabajador en caso de no estar satisfecho, también de que exista alguien que ocupe su lugar durante las vacaciones o posibles bajas de esta persona, para que sus derechos laborales no se conviertan en un problema logístico para los demás. Que la empresa se interese por el servicio. Es decir, se espera de la empresa que haga un seguimiento y esté al día de lo que sucede con sus trabajadores, con llamadas o visitas. Que tenga a sus trabajadores de manera legal. Aquellos que sean extranjeros deben tener sus papeles en regla. Que no tenga problemas en mostrar el contrato de sus empleados. Esta está muy relacionada con la anterior. Que el presupuesto esté detallado. De este modo se puede saber a qué se destina el dinero. Que haya un método para poder contactar con ellos de manera rápida, sobre todo en caso de imprevistos. Que tenga concierto para operar como SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio).

Imprescindibles que la Organización de Consumidores y Usuarios nos invita a investigar antes de decantarnos por contratar una empresa u otra y que pueden ayudarnos a sentirnos un poco más protegidos y seguros.