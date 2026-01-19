El influencer que cumple todos los sueños de su abuela: helicóptero, globo, jacuzzi en la selva

Daniel Ilescas se desvive por cumplir los sueños que su abuela Carmen nunca pudo llevar a cabo

Cómo fortalecer los vínculos con los abuelos sin sobreexplotarlos: “Cuidar sí, cargar no”

Compartir







Abuela no hay más que dos, y como mucho. Por eso hay que cuidarlas devolviendo todo el apoyo y cariño que te brindaron cuando eras más pequeño. Según Eurostat, los mayores de 65 años dedican una media de 16 horas a la semana a cuidar de los nietos. Eso es algo que tiene muy presente Daniel Illescas, uno de los influencers españoles de viajes más populares, con sus 1,6 millones de seguidores en Instagram. Este barcelonés de 32 años adora a su abuela Carmen, uno de los pilares más fuertes que tiene en su vida, y por ello se desvive para cumplir todos sus sueños.

Una adolescencia difícil

La devoción de Daniel por su abuela viene de lejos, ya que fue ella quien se encargó de criarle tras la separación de sus padres. "Mis padres se separaron cuando yo tenía más o menos dieciséis años y mi hermano, Joel, unos ocho. Vivir el divorcio de tus padres, sobre todo cuando no se llevan bien, siempre es traumático para un adolescente", contaba en su libro 'Be part of it'.

PUEDE INTERESARTE La abuela rockera que conquista las redes desde el porche de su casa

Cuando sus progenitores se separaron, su madre se fue a vivir a Castellón con su hermano pequeño y su padre a un pueblo de Barcelona. Para no tener que elegir entre ninguno de los dos, decidió mudarse con la abuela Carmen a su casa de la Ciudad Condal, en el barrio de Poblenou. "Hubo algo que me dijo que me tenía que ir con mi abuela. Ella siempre me ha aconsejado lo mejor. El tiempo que paso con ella es oro”, reconocía.

De la pasarela a las redes sociales

Daniel comenzó a trabajar muy pronto, en el supermercado de un camping, y más tarde como dependiente den una tienda de ropa. Cuando todavía era menor de edad abrió una cuenta de Fotolog, la red social que le permitió dar sus primeros pasos como modelo. Alternó esa faceta con otros proyectos hasta que descubrió el potencial que tenían las redes sociales. Empezó a crear contenido viajando por países recónditos de todo el mundo y a acumular más y más seguidores.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Illescas no solo muestra destinos exóticos y deportes de aventura, sino que también participa en proyectos solidarios con niños en África o comparte momentos íntimos con su querida abuela. De hecho, para mostrarle su agradecimiento, el influencer se propuso cumplir los sueños que Carmen nunca pudo llevar a cabo, como ir a la feria de Sevilla, ver China, viajar a Japón, visitar La Alhambra, conocer a Rosario Flores o subir en globo. Y ella, como buena aventurera, acepta cada uno de los retos que le propone su nieto llena de vitalidad y optimismo.