La abuela rockera que conquista las redes desde el porche de su casa

Paula Messner se ha convertido en todo un fenómeno viral en TikTok. Los vídeos en los que esta abuela armada con una guitarra acústica y una actitud rockera a prueba de bombas despide riffs y solos sentada en un rincón del porche de su casa en Detroit, Michigan, acumulan millones de reproducciones y cientos de comentarios asombrados con la energía que despliega la protagonista.

Y no es para menos. La voz potente y rasposa de Paula evoca a las mejores épocas del rock de los 70 y los 80. Y su manera de sacarle licks al instrumento demuestra que sabe lo que se tiene entre manos. La pasión y fiereza con la que interpreta los clásicos es totalmente contagiosa y demuestra que la música nos mantiene jóvenes de corazón, sin importar lo que marque el DNI.

'Porch Sessions' en TikTok

Sus entrañables 'Porch Sessions', como ya se conocen entre sus seguidores, ganan nuevos adeptos con una mezcla de guitarras virtuosas, humor cercano y una espontaneidad que convierte cada interpretación en un momento único. Comenzó a subir videos a fines de julio y ya acumula casi una treintena de virales.

Concretamente, el vídeo en el que la rockera, conocida como @sassysixstrings en TikTok, toca la guitarra cuando una camioneta llena de gente se detiene para escucharla acumula en los últimos días 24,6 millones de visualizaciones, 4 millones de Me gusta y más de 22.000 comentarios.

Cause I'm a Punk Rocker Yes I am

La realidad es que tanto carisma y talento no salen de la nada. De hecho, Paula Messner lleva décadas arrasando en el East Side. Comenzó en el punk en los 80 como miembro de la banda local Vertical Pillows y en los 90 formó parte de una banda de mujeres llamada Motor Dolls que, según el sitio Discogs.com , lanzó tres álbumes entre 1994 y 1996: 'Motor Dolls', 'All Fired Up!' y 'Burning Memories'.

Tras abandonar la música durante un época para centrarse en su familia, Messner decidió formar a principios de los 2000 otra banda llamada The Candy Band, formada íntegramente por madres y que incluso llevó a festivales como Lollapalooza su inusual receta de canciones infantiles de pop-punk. Después emprendió su propio proyecto, Miss Paula and the Candy Bandits, y publicó un libro infantil, 'Miss Paula's Six-String Stories'.

“Siempre me ha gustado escribir poesía y canciones, así que escribir música infantil fue algo natural para mí, porque puedo cantar sobre las cosas más locas. No tiene por qué tratarse de relaciones y fiestas como mis antiguas bandas”, le contaba a The Oakland Press. Lo cierto es que las canciones que Paula desgrana desde su porche, infantiles o adultas, tienen el poder de emocionar y conectar con millones de personas y demuestran que los viejos rockeros (o rockeras) nunca mueren.