La mejor dieta para prevenir el sobrepeso y la obesidad, según expertos nutricionistas

Aunque se asocie con procesos de pérdida de peso, 'dieta' hace referencia a cualquier sistema de alimentación

Seguir una dieta sana equivale a dar 4.000 pasos más al día

MadridUna alimentación adecuada es clave para lograr ciertos objetivos, ya sean mantenerse en el peso ideal, adelgazar, comenzar a cuidar nuestra salud o incluso tener unos músculos más definidos. Esto no quiere decir que sea lo único que debemos tener en cuenta, hay muchos factores que influyen y algunos de ellos se escapan de nuestro control, pero la alimentación es uno de los más importantes.

Encontrar esa dieta que nos ayude a lograr nuestros objetivos no siempre es sencillo, como tampoco lo es ceñirse a ella, evitando en la medida de lo posible todos esos alimentos o preparaciones que somos conscientes que no son los más adecuados. Lo cierto es que al pensar en dieta en seguida nos viene a la mente la restricción frente a algunos alimentos y evitar otros por completo.

En realidad, una dieta es solo un sistema de alimentación que sigue unos criterios concretos y no siempre se siguen estos planes con la intención de adelgazar, aunque el resultado pueda ser ese si se acompaña de otros cambios en el estilo de vida. Es lo que sucede con una de las dietas más famosas del mundo, una que está considerada por los expertos como una de las más saludables y recomendables: la dieta mediterránea.

La mejor dieta para prevenir el sobrepeso y la obesidad

A esta conclusión se ha llegado en la Reunión Nacional de SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad), donde se han comparado tres dietas con excelentes resultados, la dieta mediterránea, la dieta atlántica y el ayuno intermitente, llegando a la conclusión de que la primera es la más adecuada para prevenir el sobrepeso y la obesidad.

“La dieta mediterránea es la mejor estrategia para prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad, atendiendo a la evidencia disponible”, confirma Jordi Salas-Salvadó, catedrático de la Universidad Rovira y Virgili y director del programa de Nutrición del CIBERobn del Instituto Carlos III. “La adherencia a una dieta mediterránea ligeramente hipocalórica, acompañada de actividad física, es la mejor estrategia para bajar de peso en una persona con sobrepeso u obesidad”.

Son varios los estudios que avalan la calidad de esta dieta, señalando que lo mejor es combinar la dieta mediterránea hipocalórica con actividad física y terapia conductual para lograr una pérdida de peso mayor y una reducción de los factores de riesgo cardiovascular.

La dieta mediterránea prioriza el consumo de frutas, verduras, hortalizas, legumbres y cereales integrales, también recomienda el consumo de pescado, indica que las carnes rojas deberían ser meramente anecdóticas en nuestra alimentación y apuesta por el uso de aceite de oliva. Tal y como recoge el informe de la Reunión, “es una dieta rica en grasas insaturadas y en carbohidratos de buena calidad, fibra y muchos fitoquímicos que ayudan de forma sinérgica a reducir los procesos de oxidación e inflamación”.

También es una dieta que invita a cocinar, a preparar los alimentos de una forma saludable, pero sabrosa, para que además de cuidar nuestra salud podamos disfrutar de los alimentos que ponemos en el plato, aunque sea un sistema de alimentación que cada vez menos personas siguen.