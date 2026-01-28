Los efectos en tu cuerpo de tomar magnesio y melatonina juntos: así afecta a tu sueño

Inés Gutiérrez 28 ENE 2026 - 20:00h.

Son muchas las personas que recurren a los suplementos de melatonina y magnesio para descansar mejor

Los 12 tipos de magnesio y para qué sirve cada uno: "Son diferentes"

Compartir







MadridDescansar de manera adecuada y dormir de forma placentera son cosas que damos por hecho, no solemos prestarle demasiada atención hasta que faltan. Todo aquel que haya experimentado esto sabe lo mal que sienta no ser capaz de dormir, despertarse constantemente a lo largo de la noche o levantarse con la misma sensación de cansancio que si no se hubiera dormido.

Si esto sucede una noche, lo único que podemos hacer es intentar sobrellevar el cansancio, controlar el mal humor y, si se tiene oportunidad, dormir una pequeña siesta. Cuando la cosa es más habitual, es más complicado lidiar con ello, porque provoca malestar y puede llegar a interferir en nuestra vida, causándonos problemas con nuestro entorno e incluso haciendo que seamos más propensos a pequeños accidentes, por no ser capaces de concentrarnos como deberíamos.

PUEDE INTERESARTE Los consejos para luchar contra el insomnio de Harvard

Descansar bien es esencial, es clave para que nuestro cuerpo se recupere, para aumentar la concentración y para fijar conocimientos, por eso mucha gente que siente que no está durmiendo y descansando como debería, opta por tomar suplementos. Cada vez es más frecuente encontrar algunos que combinan magnesio y melatonina, pero ¿qué efectos produce esto en el sueño?

Magnesio y melatonina juntos: así afecta a tu sueño

La melatonina es una hormona que juega un papel fundamental en el sueño, regula los ciclos circadianos, es decir, los ciclos de sueño y vigilia. Sintetizada principalmente en la glándula pineal, aumenta su producción durante la noche y disminuye durante el día; actúa sobre diferentes áreas del sistema nervioso para promover el sueño. Le indica al cuerpo cuándo es hora de descansar y cuándo estar alerta.

Siempre que se tome de manera adecuada, la melatonina puede ayudarnos a dormir mejor, pero es importante no excederse, porque en dosis inadecuadas puede producir, entre otros efectos secundarios, nerviosismo, sueños extraños, migraña, mareo, hipertensión, úlceras bucales, sudoración nocturna o erupciones cutáneas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El magnesio es esencial para la función nerviosa y muscular, favorece un sistema inmunitario saludable, mantiene constantes los latidos del corazón y los huesos fuertes. Relaja los músculos y puede mejorar el ánimo. La combinación de ambos suplementos es cada vez más frecuente, pero algunos profesionales recomiendan tomarlos por separado, el magnesio por la mañana y melatonina antes de acostarse.

Lo que se consigue al tomar ambos juntos (una media hora antes de acostarse) es un sueño más relajado y placentero. Mientras la melatonina favorece el sueño, el magnesio ayuda a relajar los músculos y mejorar el estado de ánimo. La intención de tomarlos a la vez es combinar sus efectos para lograr dormir mejor, aunque es algo que es mejor emplear de manera puntual y no como solución al insomnio crónico.

Si se decide tomar junto, será mejor que sea bajo la supervisión de un médico y haciendo algunos cambios en nuestras rutinas que ayuden a lograr el objetivo de descansar mejor, como mantenerse más activo durante el día, evitar las pantallas antes de dormir, establecer rutinas relajantes antes de irse a la cama, mantener horarios regulares de sueño o evitar determinados alimentos a partir de ciertas horas, como la cafeína.