Redacción Uppers 02 FEB 2026 - 19:34h.

La actriz Halle Berry ha hablado abiertamente sobre el estigma de la edad en las mujeres y las relaciones sexuales tras los 50

Halle Berry ha declarado estar completamente enamorada de su pareja, el músico Van Hunt. Se conocieron durante la pandemia d Covid-19, desde entonces han permanecido unidos. Sin embargo, la actriz ha hablado de cómo es enamorarse a partir de los 50 años. En 2016 se separó de Olivier Martínez, con quien tuvo a su hijo Maceo. Tras esta ruptura la actriz decidió estar sola durante un tiempo para centrarse en ella y en su carrera.

“Había decidido que, si no llegaba la persona adecuada, estaría sola. Y no pasa nada. Me basto sola, tengo a mis hijos y mi carrera. Eso es más que suficiente”, decía en declaraciones para ‘The Times Magazine’. En su vida ha pasado por un total de tres divorcios, lo que le hizo tomar esta decisión de estar sola durante unos años para saber qué quería en su vida y cómo vivirla a partir de ese momento.

Además, en esta época tuvo que enfrentarse a la perimenopausia. “Nadie habla de esto lo suficiente. ¿Por qué la sociedad espera que lo ocultemos? Todas vivimos esta etapa de manera distinta. El tratamiento hormonal sustitutivo me ha servido, pero no es la respuesta para todas. Sigo teniendo bochornos y la mente nublada”. Tras pasar por ello, comparte con sus seguidores diferentes detales sobre la salud femenina y la intimidad sexual. “Hablar sobre esto en redes suscitó reacciones diversas, pero no me importa”.

Sobre su futuro con Van Hunt

Sobre su relación con Hunt, ha confirmado que no se plantean casarse: “Me he casado tres veces. Van se casó una vez. Así que no, no sentimos que tengamos que casarnos para validar nuestro amor de ninguna manera. No lo necesitamos. Sin duda está más centrada en sus futuros proyectos como acérrima defensora de la validez de la mujer tras pasar por la menopausia y el valor de la identidad sexual, además de otros proyectos relacionados con el mundo del cine.

De hecho, es dueña de la empresa 'Respin', que ofrece recursos y herramientas a mujeres que atraviesan por esta etapa. Además, también participa en el desarrollo de diferentes productos eficaces para la salud femenina y la intimidad sexual de la mujer. “Los hombres consiguen la pastilla azul rápidamente porque saben que su longevidad depende de seguir activos sexualmente. Lo mismo debería valer para nosotras”, defiende.