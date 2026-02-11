Inés Gutiérrez 11 FEB 2026 - 08:00h.

MadridEnvejecer no siempre es sencillo, se pasa por muchos cambios que es necesario aprender a aceptar. Cambios que pueden ser físicos, por los achaques propios de la edad, pero también mentales, pues es habitual que conforme nos hacemos mayores nos cueste más aprender cosas nuevas y memorizarlas, y también hay cambios emocionales, que llegan con la adaptación a todo esto y también con los cambios de rutinas y, en ocasiones, la soledad.

Es una etapa de la vida muy emocional y lo que menos hace falta es además tener que sumas las estafas online, que se aprovechan de muchas de estas cosas para timar a las personas mayores. Estar al día de todos los cambios y novedades tecnológicas no es sencillo para quienes las utilizan habitualmente, por lo que no es raro que este tipo de estafas afecten en mayor medida a las personas mayores, para quienes todo es nuevo y todo tienen que aprenderlo desde cero.

Conocer qué estafas son más empleadas para intentar engañar a las personas mayores es una gran ayuda para evitar que pueda suceder. Una vez que sabemos cuáles son las señales de alarma, podemos estar prevenidos para que nadie se quede con lo que nos pertenece y tanto esfuerzo ha costado ganar.

Las estafas online que más afectan a las personas mayores

Según el informe El estado de las estafas 2025 de la Alianza Global contra las Estafas, hay cinco tipos de fraudes que son los más empleados contra las personas mayores:

Phishing institucional . En este caso implica hacerse pasar por una organización, institución pública o empresa, como la Seguridad Social o Correos. A través de mensajes o correos electrónicos con links maliciosos buscan conseguir acceso a los datos bancarios y acceso a su dinero a través de solicitudes de pagos urgentes.

. En este caso implica hacerse pasar por una organización, institución pública o empresa, como la Seguridad Social o Correos. A través de mensajes o correos electrónicos con links maliciosos buscan conseguir acceso a los datos bancarios y acceso a su dinero a través de solicitudes de pagos urgentes. Falso soporte técnico . Como indica el nombre, se hacen pasar por servicio técnico para poder tener acceso a su dispositivo para ‘arreglarlo’ y disponer de sus datos bancarios y personales.

. Como indica el nombre, se hacen pasar por servicio técnico para poder tener acceso a su dispositivo para ‘arreglarlo’ y disponer de sus datos bancarios y personales. Estafa del amor . El punto débil en este caso es la soledad de la víctima, la embaucan y cuando le convencen comienzan a pedir dinero.

. El punto débil en este caso es la soledad de la víctima, la embaucan y cuando le convencen comienzan a pedir dinero. Familiar en apuros . En los últimos años, estas se han convertido en las más frecuentes y comentadas. Los estafadores se hacen pasar por un familiar en apuros que pide ayuda a través de un número desconocido porque se encuentra en una situación complicada.

. En los últimos años, estas se han convertido en las más frecuentes y comentadas. Los estafadores se hacen pasar por un familiar en apuros que pide ayuda a través de un número desconocido porque se encuentra en una situación complicada. Inversiones fraudulentas. Se prometen ganancias a cambio de invertir en algo que no real, para convencerles se suele emplear la imagen de famosos o personas conocidas, normalmente manipulada.

Estar informado es clave para evitar ser uno de los afectados por alguno de estos timos habituales, también tener gente alrededor que pueda ayudarnos en caso de duda a saber si lo que nos piden es real o es una estafa. Mantenerse al día no siempre es sencillo y puede resultar abrumador para las personas de todas las edades, pero un poco más para los más mayores, que en muchas ocasiones se encuentran ante cosas que no entienden y sin nadie que se lo pueda explicar de una manera sencilla.