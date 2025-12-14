La estafa relacionada con el bluetooth del móvil sobre el que alerta la Policía en su cuenta de TikTok

La Policía Nacional ha publicado en su cuenta oficial de TikTok un nuevo vídeo en el que desmonta algunos de los mitos más extendidos sobre ciberseguridad, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre prácticas cotidianas que pueden poner en riesgo sus datos personales.

En el vídeo, presentado en formato de 'verdadero o falso', los agentes aclaran varias creencias erróneas sobre el uso de redes, aplicaciones y dispositivos.

El peligro de llevar el Bluetooth activado por la calle

Los agentes de la Policía Nacional han confirmado que llevar el bluetooth activado en espacios públicos puede ser una puerta de entrada para ciberdelincuentes. Aun así, subrayan que el riesgo puede minimizarse si los dispositivos se mantienen actualizados.

Esta práctica se denomina como 'bluesnarfing', un tipo de estafa informática que se realiza a través de algo tan común como las conexiones bluetooth.

El 'bluesnarfing' es una técnica de 'hacking' en la que un intruso accede a un dispositivo inalámbrico a través de la conexión bluetooth. Este tipo de ataques conllevan una gran amenaza para nuestra ciberseguridad ya que basta con que el hacker se encuentre a una distancia de entre 10 y 15 metros y nuestra conexión bluetooth esté activada para que puedan acceder a su teléfono u ordenador, y a todos los datos que almacenamos en ellos.

Según Microsoft, los delincuentes aprovechan las vulnerabilidades de seguridad de Object Exchange (OBEX), un protocolo de intercambio de datos por el que se comunican los dispositivos bluetooth, para conseguir el acceso a datos no autorizados.

¿Cómo evitar ser víctima de 'bluesnarfing'?

Para evitar que nuestros datos se vean comprometidos, la manera más sencilla de prevenir estos ataques es mantener desactivado el bluetooth en nuestros dispositivos y solo activarlo cuando vayamos a utilizar esta función. Además, de acuerdo con Microsoft, estos son algunos consejos a seguir para evitar sufrir un ataque de este tipo:

Asegúrate de que tu software bluetooth esté actualizado.

Rechaza cualquier solicitud de conexión bluetooth procedente de un dispositivo desconocido.

Evita compartir archivos a través de bluetooth cuando estemos conectados a redes Wi-Fi públicas.

cuando estemos conectados a redes Wi-Fi públicas. Utiliza códigos PIN y contraseñas seguras.

La campaña de la Policía en redes sociales

Por otro lado, en el vídeo compartido por la Policía en sus redes sociales también se advierte del peligro de conectarse a una red Wi-Fi pública. La Policía recuerda que en una red abierta, cualquier persona con conocimientos básicos podría monitorizar las páginas que visita el usuario e incluso interceptar datos sensibles como contraseñas.

Otro de los avisos se centra en los códigos QR. Aunque provengan de una entidad aparentemente fiable —por ejemplo, un parquímetro—, la Policía señala que es falso que se puedan escanear sin riesgos. La razón: estos códigos pueden ser fácilmente sustituidos por otros fraudulentos colocados encima mediante simples pegatinas.

Con esta campaña, la Policía Nacional busca reforzar la educación digital entre los usuarios y recordar que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente a las ciberestafas.