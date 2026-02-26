Cómo averiguar el estado de tus arterias sin salir de casa, según el cardiólogo José Abellán

Inés Gutiérrez 26 FEB 2026 - 20:00h.

Este sencillo truco puede ayudarte a conocer el estado de sus arterias, ya sea para tranquilizarte o acudir a expertos

Tu frecuencia cardíaca nocturna predice enfermedades antes de tener síntomas: tres patrones y sus riesgos

Compartir







MadridLos problemas cardiovasculares afectan cada vez a más personas y esto hace que la preocupación sea mayor entre quienes temen poder desarrollar algún problema relacionado con el corazón. Poco a poco vamos siendo más conscientes de lo importante que es adoptar hábitos saludables para poder vivir más tiempo y, sobre todo, hacerlo en las mejores condiciones, pero además de reducir el riesgo de desarrollarlos, también es una buena idea estar pendiente de poder encontrar esos problemas a tiempo.

En general, escuchar las señales que manda el cuerpo es una de las recomendaciones más habituales, pero no faltar a las revisiones periódicas con nuestro profesional sanitario de confianza también es otra de las más escuchadas. Quienes quieran sentirse un poco más seguros también pueden poner en práctica algunos de los trucos que nos enseñan en redes sociales profesionales como el cardiólogo José Abellán.

PUEDE INTERESARTE Las disfunciones más comunes en el corazón tienen consecuencias en el cerebro y la memoria

Él ha compartido un método sencillo que cualquiera puede poner en práctica sin necesidad de salir de casa y que es ideal para comprobar si nuestras arterias están funcionando como debería. Un sistema muy práctico y que puede ayudarnos en un momento puntual, pero que por supuesto no debe nunca sustituir al consejo de un profesional o las pruebas que ellos harán y que serán un poco más precisas.

Cómo averiguar el estado de tus arterias sin salir de casa

A través de sus redes sociales, el cardiólogo José Abellán ha querido acercar un sencillo método para saber si nuestras arterias funcionan, esto puede ayudarnos a detectar a tiempo la existencia de un problema cardiovascular y reducir el riesgo de infarto o ictus. “Es probablemente la prueba más sencilla y más infravalorada para detectar enfermedad arterial”, señala en su cuenta de Instagram. Es el índice tobillo brazo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Lo puedes hacer en casa”, explica Abellán, apelando a hacer la prueba a todo aquel que tenga un tensiómetro en su poder, algo cada vez más frecuente. “Se mide comparando la presión sistólica del brazo con la presión sistólica del tobillo. El cociente refleja el estado de tus arterias”. El procedimiento es sencillo, aunque hay que seguir algunas instrucciones.

“Después de cinco minutos de reposo, tómate la tensión en el brazo izquierdo y anótala; seguidamente tómatela en el brazo derecho. Apúntala, que la vas a necesitar”. A continuación, hay que tumbarse boca arriba y descansar durante cinco minutos. “Te pones el manguito en el tobillo izquierdo, tómate la tensión ahí y anótala. Por último, cambia de pierna y tómate la tensión en el tobillo derecho”.

Una vez apuntadas las cuatro mediciones, hay que “seleccionar la presión arterial más alta de entre las dos de tus miembros inferiores y la presión arterial más alta de entre las dos de tus miembros superiores… Y haces la división”. El número que obtengas, un decimal, será el que señale la salud de las arterias. “Un valor entre 0,9 y 1,3 es normal. Tu circulación funciona bien”.

No es buena señal que sea más bajo porque, según aclara, “Si es menor a 0,9 significa que tienes enfermedad en tus arterias, particularmente en tus arterias periféricas, las de las piernas. Un índice menor a 0,5 significa que la enfermedad es grave”. Tampoco es una buena noticia que sea más elevado, “si tu valor es superior a 1,4, entonces tienes riesgo de calcificación arterial, lo cual refleja un riesgo elevado y esta prueba puede ser incluso no valorable”.

Una prueba sencilla que puede ayudar a que nos tranquilicemos o a buscar ayuda para tratar un problema que desconocíamos.