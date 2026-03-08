Para Attia, la actividad física es, en sí misma, “la droga de longevidad más potente” que existe

En el campo de la salud preventiva y la ciencia de la longevidad, hay pocos nombres capaces de sonar con tanta fuerza como el del Dr. Peter Attia. Médico, autor de éxito internacional y experto en cómo vivir más años de forma más saludable.

Nació en Toronto en 1973 y se formó en ingeniería mecánica y matemáticas aplicadas antes de estudiar Medicina en la universidad de Stanford, donde se graduó en 2001. Tras cinco años de formación quirúrgica y dos más como becario en investigación sobre inmunoterapia contra el melanoma, Attia decidió alejarse de la carrera tradicional de cirujano para dedicar su vida profesional a entender mejor el envejecimiento y las enfermedades crónicas.

En 2014 fundó Early Medical, una clínica centrada en la medicina preventiva y la optimización de la salud a largo plazo, donde sus pacientes reciben asesoría personalizada para prolongar tanto la esperanza de vida como la calidad de vida.

Attia sostiene que la longevidad no debe medirse únicamente en años vividos, sino en años vividos con buena salud y funcionalidad. En este sentido, lo que él denomina healthspan, el periodo de vida libre de discapacidades o enfermedades incapacitantes, es tan importante como el número de años vividos. En este sentido, ha afirmado que su “objetivo es que la última década de vida sea lo más agradable posible”, destacando que la pérdida de funciones físicas y cognitivas, típicamente marcada a partir de los 75 años, puede mitigarse con estrategias adecuadas.

Los “cuatro jinetes” y la medicina 3.0

En su libro Outlive: The Science and Art of Longevity, Attia plantea que existen cuatro causas principales que limitan la longevidad saludable: las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los trastornos neurodegenerativos y la diabetes tipo 2. Su propuesta va más allá de tratar síntomas: impulsa una Medicina 3.0, centrada en la prevención temprana, la personalización y el control riguroso de parámetros como nutrición, sueño, ejercicio y marcadores biológicos.

Un elemento recurrente en su enfoque es que la actividad física estructurada, y especialmente el entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular y la estabilidad, es más eficaz para mantener la salud que muchos fármacos disponibles. De hecho, Attia ha señalado que la actividad física es, en sí misma, “la droga de longevidad más potente” que existe.

Para ello, Attia propone una serie de recomendaciones muy concretas. En primer lugar, enfatiza que lo más importante es que la persona haga ejercicio de forma constante y sin lesionarse. “Lo único que recomiendo a las personas es que hagan ejercicio de una manera sostenible y segura que les permita hacerlo indefinidamente. El objetivo del juego es jugar el mayor tiempo posible”, ha dicho recientemente.

También sugiere que someterse a pruebas como colonoscopias a partir de los 40 o mediciones de biomarcadores críticos (como la apolipoproteína B) pueden ayudar a prevenir enfermedades antes de que se manifiesten clínicamente. Tampoco se olvida de la salud emocional y mental que Attia considera crucial para una vida prolongada con calidad, y no solo la ausencia de enfermedad física.

Un discurso con cierta controversia

Attia ha logrado una presencia notable tanto en redes como en medios tradicionales. Su libro Outlive ha sido ampliamente traducido y figura entre los más vendidos, mientras que su podcast suma cientos de miles de seguidores interesados en la salud a largo plazo.

No obstante, su perfil también ha estado envuelto en controversia. Recientemente, Peter Attia renunció a su cargo como director científico de la empresa de barras de proteína David Protein tras la filtración de correos electrónicos pasados con Jeffrey Epstein, en los que se encontraron conversaciones con un tono inapropiado. Attia calificó esas comunicaciones como “embarazosas, sin gusto e indefendibles” y afirmó sentirse “avergonzado” por ellas, aunque negó cualquier implicación en las actividades criminales de Epstein.

En cualquier caso, la visión de Peter Attia ha influido en cómo muchos profesionales y público general entienden el envejecimiento hoy. Su insistencia en actuar antes de que surja la enfermedad, combinada con recomendaciones basadas en evidencias y una narrativa clara sobre el healthspan, ha estimulado debates tanto en la comunidad médica como fuera de ella.

En un mundo donde muchas estrategias de salud se centran en respuestas tardías a la enfermedad, Attia propone una revolución preventiva: medir, intervenir y optimizar desde temprano para que más personas lleguen a edades avanzadas con mayor funcionalidad, independencia y bienestar.