¿Cuanto más ejercicio hagas más años vivirás? Un experto en longevidad responde

Dan Buettner, creador del concepto de 'Blue zones', se cuestiona algunos de los mitos más extendidos sobre salud y envejecimiento

Durante años se ha repetido el mantra “cuanto más ejercicio hagas, más vivirás” como si fuera una verdad universal, pero nada es tan simple. Es cierto que la actividad física regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, pero no siempre más es mejor. En ese sentido, Dan Buettner, experto en longevidad y creador del concepto de 'Blue zones', cuestiona el mito de 'más ejercicio = más años de vida' y ofrece buenas razones.

El especialista lo matiza en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula cerca de 800.000 seguidores: “La creencia más incompleta sobre la salud y el envejecimiento tiene que ver con el empleo del ejercicio para tener una vida larga”. A continuación, Buettner asegura que la actividad física conlleva dos problemas.

“Primero de todo, decimos que lo vamos a hacer pero no lo hacemos. Menos del 25% de ciudadanos americanos emplean menos de 20 minutos de actividad física al día, lo que significa que el 75% de la población no está haciendo nada de ejercicio”, expresa.

La OMS recomienda realizar 150 minutos de ejercicio moderado a la semana con otros 75 de musculación para mantener una buena salud. Pero un estudio publicado en 'The Lancet Global Health demuestra que gran parte de la población no se mueve tanto como debería. El 31,3% de las personas a nivel mundial realizaban en 2022 una actividad física insuficiente, no llegando a esas recomendaciones mínimas de la OMS.

Más no significa mejor

El segundo problema al que se refiere Buettner es que, a su juicio, que existe una fuerte propaganda en torno a los entrenamientos estresantes y al levantamiento de pesas. “Eso no nos va a ayudar a largo plazo. Los ultramaratones y los entrenamientos muy exigentes acortan nuestras vidas. Aumentan la inflamación, hay riesgo de dañar nuestras articulaciones y no poder caminar. Hay incluso evidencias que aseguran que los corredores de maratón tienen arterias calcificadas”, advierte.

Así que un entrenamiento demasiado intenso y prolongado puede no sumar más años, e incluso restar calidad de vida: estrés oxidativo, mayor inflamación, lesiones articulares y musculares, y alteraciones cardíacas como arritmias son algunos de los efectos adversos que puede producir el ejercicio extremo.

Hacer algo de ejercicio indudablemente es mucho mejor que no hacer nada, pero la clave para una vida más saludable no está en entrenar como un atleta, sino en diseñar un entorno y estilo de vida que te haga moverte sin darte cuenta. “Caminar diariamente o montar en bicicleta te va a ayudar mucho más. Esa estrategia te va a permitir tener una vida más larga”, aconseja el experto. Así pues, más que de entrenar más, se trata de moverse más y sentarse menos.

El mejor ejercicio para mayores de 50

Si se trata de practicar un ejercicio ideal para mayores de 50 años, Buettner apuesta por los deportes de raqueta como el pádel, el tenis, el bádminton o el pickleball. "Ayudan a alargar la longevidad hasta los 100 años", ha dicho. La razón está en que suponen un menor número de impactos en las articulaciones, ayudan a potenciar la actividad cardiovascular y propician la interacción con más personas, lo que mejora la actividad emocional.