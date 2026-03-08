Vender la casa a los 55: una opción al alza que prioriza liquidez a dejar herencia a tus hijos

Cuando la herencia deja de ser una obligación inexcusable, sino que se convierte en una opción más entre otras

En España, la vivienda es uno de esos bienes clave, a pesar de la situación de precariedad que existe debido a los altos precios de los últimos tiempos. Sin embargo, esto no es óbice para que deje de ser una suerte de “tótem”, al tratarse de un bien para habitar, sí, pero también formar parte del relato familiar en términos de seguridad, ascenso social o herencia. Por eso resulta relevante que, entre los mayores de 55, esa idea empiece a resquebrajarse desde dentro.

Sin embargo, es importante ser conscientes de que esto no ocurre precisamente por capricho, sino por necesidad de liquidez, por deseo de autonomía y, sobre todo, por una pregunta incómoda que se formula cada vez más alto: ¿tiene sentido morir “rico en ladrillo” si en vida no se tiene margen para el disfrute propio?

El termómetro más nítido lo encontramos en el V Barómetro del Consumidor Sénior, de Fundación MAPFRE. Aquí se parte de un detalle importante: el sénior “tipo” reside en vivienda en propiedad (84%). Y, aun así, no todo ese patrimonio inmobiliario está “preparado” para lo que viene, ya que un 23% declara tener la vivienda adaptada a una persona dependiente.

Cuando la casa deja de ser altar

El cambio cultural aparece cuando el barómetro obliga a elegir prioridades. En la página de “Vivienda” del V Barómetro se recoge que la población sénior está dividida entre “mantener su calidad de vida”, con un 32% de los encuestados, y “dejar su vivienda en herencia… ” con un 34% de personas decantándose por esta opción. Ese 34% es importante por lo que dice… y por lo que deja de decir: no es un “sí” mayoritario. La herencia, en términos estadísticos, ya no es una obligación inexcusable, sino que se convierte en una opción más entre otras.

A la vez que ocurre esto, “al 35% le gustaría sacar mayor beneficio económico de su vivienda”. Dicho de forma sencilla: hay un segmento amplio de propietarios mayores de 55 que ven su casa no como su legado, sino como un activo. Y cuando un activo se mira como tal, la pregunta siguiente es inevitable: ¿cómo lo convierto en dinero sin romper mi vida?

Monetizar sin mudarte: el menú real

El Barómetro materializa esta pregunta con una afirmación muy concreta: “Estaría dispuesto a vender o hipotecar mi casa siempre y cuando el acuerdo me permitiera mantener su uso de forma vitalicia”. En la tabla de respuestas un 26% afirma que, en la práctica, aceptaría monetizar el inmueble si puede seguir viviendo en él. A partir de aquí, entran en juego fórmulas que mucha gente ha oído nombrar, pero que no siempre entiende.

Es el caso de la nuda propiedad, que se define como la venta de la propiedad manteniendo su usufructo, es decir, su uso y disfrute hasta el fallecimiento de los usufructuarios. Otra alternativa sería la hipoteca inversa. Esto es un préstamo para personas mayores de 65 años (o con determinadas situaciones de discapacidad/dependencia) en el que el titular recibe del banco una cantidad. Además de no perder la propiedad de su vivienda, podrá seguir utilizándola hasta su fallecimiento.

Las dos fórmulas responden al mismo deseo, el de tener liquidez sin sufrir un exilio residencial, pero lo afrontan desde lógicas distintas: en una, vendes (parcialmente o con condiciones) la propiedad; en la otra, pides un préstamo garantizado por la vivienda. El punto clave es que el “precio” no es solo financiero: también es emocional, familiar y sucesorio.

Herencia vs vida

Hay un matiz que el V Barómetro deja caer sin dramatismo, pero con fuerza: si el 34% prioriza heredar y al mismo tiempo un porcentaje relevante quiere rentabilizar, estamos ante un desplazamiento de valores. La vivienda pasa de ser una promesa para otros a convertirse, también, en una herramienta para uno mismo.

Esto no convierte la acción de vender la casa a los 55 en la “norma”, pero sí en una estrategia al alza. Y ese cambio, de lo impensable a lo discutible, ya es un paso enorme. Porque, en el fondo, el debate no va de ladrillos, va de soberanía personal. De cuánto vale seguir viviendo como quieres cuando el patrimonio está ahí… pero inmovilizado.