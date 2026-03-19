Cuando dejas de ser hijo y pasas a ser solo padre: el difícil momento en que la familia cambia

"Cuando a uno le cambia el estatus se producen cosas raras en tu interior”, reflexiona el cantautor Jorge Drexler tras la muerte de sus dos padres

Elsa Punset, sobre cómo superar la muerte de un padre: "Pasar a ocupar su lugar social te remueve"

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La muerte de los padres marca una frontera silenciosa en la vida adulta. No siempre llega acompañada de un ritual claro que la nombre, pero cuando ocurre transforma la posición que ocupamos dentro de nuestra propia familia. Durante años, incluso décadas, muchas personas habitan un doble rol, el de hijos y, al mismo tiempo, el de padres o adultos responsables de otros. Pero cuando desaparece la generación anterior, esa condición cambia de manera definitiva. Se deja de ser hijo en términos prácticos y simbólicos, y uno pasa a ocupar la primera línea del árbol familiar.

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Esa idea aparecía recientemente en una aparición televisiva del cantautor uruguayo Jorge Drexler, en la que reflexionaba sobre la muerte de sus padres en los últimos años. "Cuando a uno le cambia el estatus, cuando dejas de ser hijo y pasas a ser solo padre, se producen cosas raras en tu interior”, confesaba. Ese cambio de rol inevitablemente provoca un cambio en la manera de entender la vida. "No tienes a nadie que te te diga ‘hijo’, ni a nadie a quien decirle ‘papá", apunta el músico de 61 años.

Más allá de la emoción del testimonio, la reflexión apunta a ese instante en que los hijos adultos pasan a convertirse en la generación mayor de su familia. Ese cambio no solo implica afrontar el duelo por la pérdida, sino también asumir -de forma casi imperceptible- un nuevo papel como referencia, memoria y, en muchos casos, “cabeza visible” del sistema familiar.

Una pérdida que redefine la vida adulta

La muerte de los padres es una experiencia inevitable del ciclo vital. Sin embargo, su impacto emocional es profundo. Investigaciones sobre el duelo señalan que perder a los progenitores supone un reajuste emocional y social significativo en la vida de los hijos, incluso cuando ya son adultos. Los padres representan, simbólicamente, funciones muy arraigadas: protección, apoyo, referencia moral o seguridad. Cuando desaparecen, el individuo no solo afronta la ausencia afectiva, sino también la desaparición de ese “suelo” generacional que sostenía su biografía.

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"Nuestro padre es nuestra principal conexión con el mundo. Aunque tengamos hijos, amigos o una red social, el padre es nuestro vínculo, nuestras raíces. Perder al padre o a la madre es perder una de las figuras más importantes de nuestro mundo. Se dice que cuando muere nuestro padre, una parte de nosotros muere también, queda huérfana. Aunque sea ley de vida, aunque lo entendamos, tenemos la fantasía de que los padres son eternos, van a estar ahí para siempre, y, en realidad, no", nos explicaba aquí la psicóloga Lara Ferreiro.

Cuando la jerarquía familiar se invierte

La psicología sistémica entiende la familia como un sistema en el que cada miembro ocupa un lugar determinado. Cuando uno de esos elementos desaparece, todo el sistema se reorganiza. Diversos estudios sobre dinámica familiar indican que la muerte de un miembro provoca una redistribución de roles y jerarquías dentro del grupo, generando a menudo confusión temporal sobre quién ocupa cada función.

En el caso de los hijos adultos, ese cambio se traduce en que pasan a convertirse en la generación mayor. De forma casi imperceptible, la persona se convierte en lo que algunos terapeutas llaman “la nueva raíz del árbol familiar”. Aunque no siempre se verbalice, muchas personas experimentan una sensación similar a la que expresa Drexler, una especie de cambio de identidad. El duelo implica redefinir quién somos en relación con el sistema familiar.

"Un día tus padres desaparecen y entonces de repente tú pasas a ocupar su lugar social -en la familia, la comunidad- y eso te remueve enormemente", nos explicaba la escritora y divulgadora Elsa Punset. Su falta puede detonar una sensación de desconexión respecto de uno mismo. "Los humanos estamos constantemente recolocándonos. Por eso la felicidad es tan inestable, porque de alguna forma nunca llegas a un sitio y dices 'ya he llegado", subraya la experta. Es el momento de reconstruir significado, restablecer estabilidad y redescubrir la propia identidad. En ese proceso resulta útil identificar qué valores, enseñanzas o prácticas de vida siguen siendo significativos y cuáles toca revisar.

El duelo que cambia la identidad

Desde el psicoanálisis, autores como Melanie Klein ya señalaron que el duelo altera profundamente nuestra relación con los recuerdos y las representaciones internas de los padres. La pérdida reconfigura la manera en que nos relacionamos con esas figuras interiores que han estructurado nuestra identidad desde la infancia. Por eso muchas personas describen esta experiencia como la pérdida de una versión de sí mismos.

En última instancia, pasar de ser "hijo y padre” a ser solo “padre” —o solo adulto— significa asumir que la generación anterior ha desaparecido y la continuidad depende ahora de nosotros. Quizá por eso ese momento produce una sensación tan difícil de describir. Es el instante en que uno descubre que, por primera vez en su vida, ya no tiene a nadie por encima en la historia de su propia familia.