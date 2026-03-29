Así afecta la falta de sueño a tu nivel de atención, según la ciencia

Cuando el cerebro carece del sueño reparador normal, activa “pulsos” de líquido cefalorraquídeo mientras estamos despiertos, y la mente "se apaga"

"No puedo dormir": claves para favorecer el sueño a partir de los 60 años

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Dormir mal no implica solo sentirse cansado al día siguiente. Tal y como han descubierto recientemente un grupo de científicos, la privación de sueño altera literalmente la fisiología cerebral, con efectos directos sobre la atención y la capacidad de responder correctamente a lo que sucede alrededor.

A esto hay que sumar un mito, que es una triste realidad para muchas personas: con la edad dormimos menos y peor. Es frecuente que las personas mayores presenten unos patrones de sueño más fragmentados, más ligeros y con despertares habituales. La ciencia apunta que, conforme envejecemos, el sueño tiende a volverse más corto y menos profundo, lo que puede repercutir en la vigilia. Al mismo tiempo, existe una prevalencia notable de insomnio en la población adulta, con estudios que indican que alrededor de un 14% de la población tiene insomnio crónico en España, y ese porcentaje crece hasta el 17,9% entre mayores de 55 años.

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Estos problemas no solo restan horas de sueño, sino que también debilitan funcionalidades cognitivas clave, empezando por la atención.

El cerebro intenta “limpiarse” cuando falta sueño

Un estudio reciente del MIT acaba de aportar una pieza crucial del rompecabezas: cuando el cerebro carece del sueño reparador normal, activa “pulsos” de líquido cefalorraquídeo incluso mientras estamos despiertos, un mecanismo que normalmente ocurre durante el sueño profundo. Estos pulsos parecen estar fuertemente relacionados con breves lapsos de atención.

Durante esos lapsos, que son unos segundos en los que la mente “se apaga”, como ocurre en los microsueños, el cerebro intenta realizar procesos biológicos de mantenimiento, como la limpieza de residuos metabólicos, pero lo hace a costa de la atención consciente.

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Es decir: cuando notes que te falla tu nivel de atención tras pasar una mala noche, no se trata solo de falta de fuerza de voluntad. Tu cerebro está tratando de compensar la deuda de sueño, activando mecanismos fisiológicos asociados al descanso profundo, aunque eso implique sufrir cortocircuitos momentáneos en la atención.

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De esta manera, la investigación del MIT describe que cuando el sujeto privado de sueño pierde concentración, el cerebro experimenta estos pulsos, siendo este un fenómeno que se desarrolla en coordinación con otros cambios fisiológicos, como constricción de las pupilas, disminución de la respiración y una menor actividad neuronal. Poco después, cuando la atención regresa, el líquido vuelve al cerebro, como si se “reseteara” un mecanismo interno de limpieza. Es decir, que el cerebro entra en breves estados que imitan el sueño para intentar recuperar funciones que la falta de descanso ha comprometido.

Atención interrumpida = cerebro intentando compensar

Todas estas pruebas sugieren que estos mecanismos son una forma de micro-respiro biológico en las que el cerebro “tira” de fluidos para intentar borrar desechos acumulados, algo que normalmente solo ocurre durante el sueño profundo.

Este comportamiento fisiológico tiene efectos prácticos como el deterioro de la atención sostenida, es decir, con más fallos a la hora de responder a los estímulos y mayor probabilidad de distracciones. También con lapsos momentáneos de conciencia que se asemejan a microsueños breves. Además supone una reducción de la capacidad para mantener el foco visual o auditivo, incluso cuando la persona cree estar despierta.

En otras palabras, cuando no duermes lo suficiente, tu cerebro literalmente empieza a funcionar como si tuviera somnolencia interna, debilitando tu nivel de atención.

¿Qué implica esto para tu vida diaria?

Estos procesos no solo afectan tareas cognitivas simples, sino que también tienen un impacto directo en aquellas actividades que requieran atención sostenida y rápida respuesta, como conducir, operar maquinaria o prestar atención prolongada en el trabajo o estudio.

Además, las investigaciones relacionan esta falta de sueño con un declive global del rendimiento cognitivo, especialmente en regiones del cerebro como el tálamo y la corteza prefrontal, que se encargan de regular la atención, la memoria de trabajo y el control ejecutiva. De esta forma, la dificultad para limpiar residuos metabólicos puede tener consecuencias más allá de un mal día de atención: hay evidencias que conectan la alteración del sistema de limpieza cerebral con enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer.

En definitiva, es importante ser conscientes de que dormir es mucho más que descansar la mente. Se trata de un proceso activo e indispensable en la mantenimiento de la atención y la función cerebral. Cuando no lo hacemos, nuestro cuerpo intenta compensar con micro-ajustes fisiológicos que funcionan a corto plazo pero sacrifican la atención en el momento presente.