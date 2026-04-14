El romance entre Lorenzo Lamas y Heather Locklear nos trae el recuerdo de otras parejas que en su día fueron portada y que hoy nos resultan chocantes

Lo que Jane Austen nos sigue enseñando del amor: “Si la atracción no pasa a admiración, estás condenado”

Compartir







Lorenzo Lamas ('Falcon Crest'), de 68 años, y Heather Locklear ('Dinastía', 'Melrose Place'), de 64, dos ídolos de los culebrones televisivos de los 80 y 90, son la pareja de moda en el mundo celebrity. El nieto de Angela Channing y la sobrina de Krystle Carrington mantienen una relación sentimental desde hace meses, según ha avanzadoTMZ. El tipo de crossover que no habíamos visto venir y que parece fruto de haber mezclado nombres al azar. Su romance nos trae el recuerdo de otras asociaciones que en su día fueron portada y que hoy nos resultan chocantes, cuando no las hemos olvidado por completo. Y, sin embargo, estas parejas existieron de verdad. Actores icónicos, músicos legendarios y supermodelos que, en algún momento del pasado, cruzaron sus caminos sentimentales.

Madonna y Warren Beatty

A finales de los años 80, Madonna y Warren Beatty iniciaron una relación durante el rodaje de 'Dick Tracy', cuando ella intentaba replicar en el cine el éxito del que disfrutaba en la música. El romance fue intenso pero breve, aproximadamente entre 1989 y 1990. Beatty llegó a describirla como una persona fascinante, aunque su relación no sobrevivió más allá del estreno de la película.

Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Esta es una de esas relaciones que sorprende recodar ahora, sobre todo porque no hace tanto de ello. Nicole Kidman y Lenny Kravitz estuvieron comprometidos a principios de los años 2000. Tras el divorcio de ella con Tom Cruise, ambos iniciaron una relación bastante seria que llegó a compromiso, aunque nunca se hizo demasiado pública en su momento. Finalmente, la relación no prosperó, pero años después Kidman confirmó el vínculo, añadiendo un toque de “¡esto sí pasó!” a la historia.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Julia Roberts y Liam Neeson

A finales de los años 80, cuando ambos estaban aún en etapas tempranas de sus carreras, Julia Roberts y Liam Neeson coincidieron rodando la película 'Satisfaction' (1988). Durante ese periodo iniciaron una relación que duró aproximadamente un año. Aunque nunca fue extremadamente mediática, sí fue lo suficientemente seria como para que se hablara incluso de compromiso. Con el tiempo, ambos siguieron caminos distintos, pero el romance quedó como una curiosidad poco recordada.

Edward Norton y Courtney Love

A finales de los 90, Edward Norton y Courtney Love fueron pareja durante aproximadamente cuatro años. Se conocieron en el entorno del cine y la música, y mantuvieron una relación relativamente estable entre 1996 y 1999. Incluso trabajaron juntos en 'El escándalo de Larry Flynt'. Fue una relación intensa, acorde con la personalidad de Love, pero terminó sin demasiado ruido mediático para lo que cabría esperar.

Cindy Crawford y Richard Gere

Quizá una de las parejas más recordadas de esta lista, aunque no siempre en primer plano hoy. Cindy Crawford y Richard Gere se conocieron a finales de los 80 y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la época, llegando a estar casados entre 1991 y 1995. Sin embargo, la diferencia de edad y sus agendas profesionales influyeron en su separación tras cuatro años de matrimonio.

Kim Basinger y Prince

A finales de los 80, Kim Basinger y Prince mantuvieron una relación breve pero creativamente intensa, gracias a la participación de ambos en el 'Batman' de Tim Burton, donde ella era una de las protagonistas y él se encargaba de las canciones que sonaban en la película. De hecho, en una de ellas Basinger aportaba respiraciones y susurros sensuales. El romance fue corto, alrededor de 1989, el año de la Batmanía, pero dejó huella en la leyenda de conquistador del genio de Minneapolis.

Gwyneth Paltrow y Ben Affleck

Entre finales de los 90 y principios de los 2000, Gwyneth Paltrow y Ben Affleck mantuvieron una relación intermitente de unos tres años. Se conocieron en una cena organizada por Harvey Weinstein poco después de que Paltrow terminara su compromiso con Brad Pitt. Pero mientras ella buscaba una vida más estable y casera, él estaba en pleno auge de su fama tras 'El indomable Will Hunting' y prefería disfrutar de la vida nocturna de Hollywood. Paltrow confesó años después que su padre no aprobaba la relación y le advirtió de que terminaría con el corazón roto.

Naomi Campbell y Robert De Niro

Aunque menos conocida, Naomi Campbell y Robert De Niro tuvieron un romance a principios de los 90. La relación no fue especialmente larga, pero sí lo suficientemente visible como para aparecer en la prensa de la época. Hoy resulta una combinación que sorprende bastante.

Tom Cruise y Cher

Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, Tom Cruise tuvo un breve romance con Cher a mediados de los años 80. Fue ella misma quien lo confirmó décadas después, explicando que se conocieron en un evento en la Casa Blanca alrededor de 1985. La relación fue corta y discreta, más bien un affaire que no llegó a consolidarse, pero lo suficiente como para que ella lo recordara como uno de sus cinco mejores amantes.

Penélope Cruz y Tom Cruise

De una relación poco conocida de Cruise a una de las más mediáticas. El protagonista de 'Maverick' y la española más internacional se conocieron en el rodaje de 'Vanilla Sky', el remake estadounidense de 'Abre los ojos', y se convirtieron en la pareja más fotografiada de principios de los 2000, aunque hoy probablemente ni ellos recuerden que tuvieron una relación. Llegó incluso a haber rumores de boda pero se separaron amistosamente en 2004, por diferencias en el estilo de vida.