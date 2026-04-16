Redacción Uppers 16 ABR 2026 - 15:43h.

La historia compartida por el popular autor de cómic enseña una lección sobre el valor emocional de lo que heredamos

'Marcie', el comic irónico en el que la protagonista aprovecha la invisibilidad de la menopausia para convertirse en detective

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En el mundo del coleccionismo a veces compramos no solo objetos, sino fragmentos de una vida. Es lo que le ha ocurrido al reconocido historietista David Rubín, que ha compartido en sus redes sociales cómo una simple transacción por Internet se convertía en una lección sobre el valor emocional de lo que heredamos.

El popular escritor e ilustrador de cómics había adquirido a través de Wallapop un tebeo antiguo que tenía ganas de leer desde que se lo prestaron una vez cuando era adolescente. Pero lo insólito fue que cuando le llegó el paquete dentro iba incluido no solo el tebeo, sino una emotiva carta de parte de Olivia y Tomy, los que eran hasta entonces los propietarios de la historieta.

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La misiva decía así: "¡Hola! Gracias por tu compra. Espero que sea de tu agrado. Por precaución, tomo fotos del proceso de empaquetado. Como verás, el cómic ya tiene sus años, era de mi hermano mayor, como fan del terror, ciencia ficción, etc..."

"Lo heredé yo; ahora ya ha llegado el momento de que pase a otras manos, que lo lea y disfrute como yo lo he hecho. Disfrútalo y cuídalo como yo he hecho durante todos estos años. Atentamente, Olivia y Tomy. I love terror", concluía la carta.

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Y además del tebeo y la carta en el envío también iba incluido un colgante de calavera y unas pegatinas de regalo dentro de un paquetito. "Me sorprendió y me hizo mucha ilusión un detalle así de una desconocida a un desconocido. Aún queda tiempo para algunas personas, en esta época de transacciones impersonales, individualismo y conflicto continuo, de pararse a tener un detalle con alguien porque sí, porque te apetece y porque eres buena persona", opinaba Rubín.

I Love Terror

"Y me encanta como cierra la carta con ese I Love Terror que es pura ternura y declaración de principios a un tiempo. Pretenden que creas que no, pero LA MAGIA EXISTE, esto es buena prueba de ello, y solo puedo sentirme tremendamente agradecido", finalizaba el historietista. Ciertamente, en una era de consumo efímero y clics impersonales, el gesto de la vendedora viene a recordar que Internet también puede ser un puente humano.

Pero además la historia compartida por Rubín nos recuerda que tebeos, libros y discos son verdaderos contenedores de nuestra biografía. Cuando heredamos o adquirimos algo que perteneció a otra persona, nos convertimos en eslabones de una cadena invisible que une generaciones. Lo más importante no es el precio pagado, sino la certeza de que el disfrute y el asombro de alguien seguirán vivos en las manos adecuadas.