El comic más caro de la historia ha costado 15 millones de dólares

Una copia del Action Comics 1 que relata el origen de Superman ha sido adquirida por 15 millones de dólares

El cómic que supuso el auténtico 'Big Bang' de los superhéroes vuelve a hacer historia. Un raro ejemplar de Action Comics nº 1, el tebeo que presentó al mundo a Superman en 1938, ha sido adquirido por un coleccionista anónimo por la cifra récord de 15 millones de dólares (13 millones de euros) en una subasta sin precedentes. Resulta de una justicia poética casi perfecta que el personaje que definió el arquetipo del héroe moderno y fundó la era dorada del noveno arte sea hoy quien rompa todas las barreras del mercado, reclamando su trono como el protagonista del cómic más valioso de todos los tiempos.

El trato, negociado por Metropolis Collectibles/Comic Connect, supera el precio récord anterior para un cómic, establecido en noviembre pasado cuando una copia de Superman N.º 1 se vendió en una subasta por 9,12 millones de dólares. Se estima que quedan menos de un centenar de copias en todo el mundo, un factor decisivo para explicar la cotización y el secretismo que ha rodeado la operación, ya que tanto el propietario como el comprador han preferido mantener su anonimato.

Un número legendario

La copia vendida recibió una calificación de 9 sobre 10 por la Certified Guaranty Company, especialista en autenticar objetos de colección, convirtiéndola en la edición de este cómic con la puntuación más alta registrada hasta ahora. No está de más recordar que el precio original de venta de este cómic en 1938 fue de 10 centavos, lo que equivaldría en la actualidad a cerca de 2,25 dólares actuales. Que una publicación de esa época se conserve en tan buenas condiciones es bastante inusual.

El Action Comics 1, cuya icónica portada muestra a Superman levantando un coche verde por encima de su cabeza, era una antología de historias sobre personajes en su mayoría ahora poco conocidos. Pero lo importante es que en solo unas viñetas narraba la historia de origen de Kal-El: su nacimiento en un planeta moribundo, su viaje a la Tierra y su decisión, ya adulto, de poner sus poderes al servicio de la humanidad.

El robo en la casa de Nicolas Cage

El legendario número ha dado lugar a numerosas anécdotas a lo largo de los años, como la que lo colocaba en el centro del mediático robo que sufrió en su casa el actor Nicolas Cage en 2002. El popular intérprete, también conocido por su pasión por los objetos coleccionables, adquirió una copia del codiciado cómic en 1996 por 150.000 dólares y su desaparición generó un gran revuelo en los medios especializados y entre los coleccionistas de todo el mundo.

Fue recuperado en 2011, cuando lo encontró un hombre que había adquirido el contenido de un antiguo trastero en el sur de California. Entonces fue devuelto al actor, pero seis meses después este volvió a venderlo en una subasta por 2,2 millones de dólares. No se ha confirmado si es el mismo ejemplar que ahora ha alcanzado un precio de récord, pero el enigma alimenta el aura de leyenda que rodea a estas piezas.