Un mes de plazo para solicitar subvenciones destinadas a facilitar cuidados en entornos familiares

¿Puedo trabajar y cobrar la paga del cuidador familiar a la vez?

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Asturias impulsa de nuevo su programa de acogimiento para mayores, una iniciativa que a pesar de sus más de 25 años de historia aún es bastante desconocida. La actual convocatoria ya permite solicitar ayudas económicas de hasta 800 euros al mes para estancias indefinidas o 31 euros diarios en casos temporales. En cualquier caso, el importe total anual no podrá superar los 6.000 euros. Estas subvenciones están orientadas a facilitar el alojamiento y los cuidados en un entorno familiar adecuado, evitando el ingreso en centros residenciales para quienes, por razones físicas, económicas o sociales, no pueden continuar en su domicilio habitual y carecen de apoyo cercano.

La medida, impulsada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, busca dar respuesta a dos realidades cada vez más presentes en la comunidad como son el envejecimiento de la población y la soledad no deseada. Desde el pasado día 9 de abril -cuando se publicó en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA)- los interesados tienen un mes para presentar su propuesta.

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Podrán beneficiarse de estas ayudas para mayores aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en la resolución de la convocatoria, especialmente quienes carezcan de vivienda adaptada y opten por integrarse en un núcleo familiar que garantice su atención y bienestar.

Requisitos para el beneficiario

Debe haber cumplido los 65 años y no tener relación de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive con la familia acogedora. Es decir, no es posible aspirar a esta ayuda para acoger no solo a padres, hermanos o abuelos, sino tampoco a tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos.

y no tener relación de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive con la familia acogedora. Es decir, no es posible aspirar a esta ayuda para acoger no solo a padres, hermanos o abuelos, sino tampoco a tíos, sobrinos, bisabuelos y bisnietos. Debe llevar más de dos años continuados residiendo en Asturias y estar empadronado en alguno de los 78 concejos. No hace falta ser nacido en Asturias, pero sí sumar a las dos condiciones anteriores el hecho de tener permiso de residencia.

continuados y estar empadronado en alguno de los 78 concejos. No hace falta ser nacido en Asturias, pero sí sumar a las dos condiciones anteriores el hecho de tener permiso de residencia. Sus ingresos no pueden superar los 13.000 euros al año. Es decir, 928 euros al mes en el caso de 14 pagas o 1.083 si solo recibe doce.

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Requisitos para la familia acogedora

El plan permite que quien acoja tenga los mismo años del acogido , en el caso de los 65 años, aunque la horquilla de edad arranca en los 25. En todos los casos, es obligatorio que " goce de buena salud y no padezca limitaciones que le impidan atender las tareas domésticas normales". No se podrá acoger a más de dos personas mayores, "salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas".

, en el caso de los 65 años, aunque la horquilla de edad arranca en los 25. En todos los casos, es obligatorio que " y no padezca limitaciones que le impidan atender las tareas domésticas normales". No se podrá acoger a más de dos personas mayores, "salvo circunstancias excepcionales debidamente acreditadas". Al igual que el acogido, el acogedor debe tener su residencia habitual en Asturias , es decir, es obligatorio que viva en la región más de 183 días al año, y, sobre todo, "disponer de tiempo, aptitud y predisposición para proporcionar las atenciones imprescindibles en el acogimiento".

, es decir, es obligatorio que viva en la región más de 183 días al año, y, sobre todo, "disponer de tiempo, aptitud y predisposición para proporcionar las atenciones imprescindibles en el acogimiento". El inmueble deberá disponer de espacio suficiente que garantice la privacidad del recién llegado. Las condiciones higiénicas y de salubridad deben ser las adecuadas. En ese sentido, se precisa que la vivienda debe contar con servicios mínimos, como agua, electricidad y cuarto de baño, así como carecer de barreras arquitectónicas que puedan dificultar el acceso o el desenvolvimiento de las personas acogidas en su ámbito habitual.

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¿Por qué el plan no triunfa?

La cuantía de la ayuda se calcula en función de los ingresos de la persona acogida. Según detalla la convocatoria, el importe máximo de la cuantía no podrá superar los 800 euros al mes en los acogimientos de duración indefinida o 31 euros al día en los temporales. Para fijar la cantidad final, la Administración descontará el 75% de los ingresos mensuales del beneficiario, lo que convierte la ayuda en un complemento económico orientado a facilitar la convivencia.

La resolución de las ayudas corresponde a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y deberá producirse en un plazo máximo de cuatro meses desde la publicación de la convocatoria. En caso de que no haya respuesta en ese tiempo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo

Pese a su larga trayectoria, el programa nunca ha logrado una implantación significativa en la región. En la actualidad apenas hay dos familias acogedoras, una cifra que contrasta con la elevada proporción de personas mayores que viven solas en la región. Factores económicos, como el límite de ingresos exigido -ya que la pensión media en Asturias está en 26.260 euros al año para hombres y 17.516 para mujeres-, y culturales, como el arraigo al hogar propio y la persistencia de redes familiares tradicionales, podrían explicar el escaso impacto de la iniciativa.