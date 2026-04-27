El sueño de viajar por Europa en Vespa: el jubilado que recorrió 40 países en 80 días con su scooter

El icónico scooter cumple 80 años como símbolo de independencia e invitación a moverse sin prisa pero sin pausa

Rebeldía y libertad sobre dos ruedas: las siete motos más icónicas del cine

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Hay máquinas que no tienen su obsolescencia programada. La Vespa es una de ellas. Ochenta años después de su nacimiento en la Italia de posguerra, esta icónica motocicleta sigue siendo una declaración de independencia, una invitación a moverse sin prisa pero sin pausa. Y pocas historias recientes encarnan mejor ese espíritu que la del aragonés Carlos Casaucau, un jubilado que a sus 66 años decidió que la retirada laboral era un punto de partida.

Cuando alcanzó la jubilación en 2023, Casaucau convirtió una idea largamente aplazada en un proyecto radicalmente concreto: recorrer las 27 capitales de la UE en su Vespa PX 200. Casi 20.000 kilómetros en cerca de 80 días, atravesando cerca de 40 países con jornadas de hasta 300 kilómetros diarios y una logística tan exigente como la de cualquier expedición moderna. "Es ahora o nunca", se dijo antes de partir.

Travesía solidaria

Esa experiencia ha quedado plasmada en el libro '27UE', publicado en 2026, donde recoge la dimensión humana y solidaria de un viaje que nunca quiso ser un mero reto egocéntrico. Casaucau lo vinculó a la visibilización de la enfermedad de Huntington, apoyando a la asociación española dedicada a su investigación con la recaudación de hasta 4.000 euros. Esta dolencia desgasta progresivamente las neuronas y afecta las capacidades funcionales de las personas hasta provocar desde trastornos del movimiento hasta psiquiátricos.

Justo es decir que el intrépido zaragozano no dejó nada al azar. Entrenó durante años, preparó la mecánica, estudió rutas e incluso idiomas para garantizar su autonomía en carretera . Una combinación de experiencia vital y planificación que hizo posible que semejante aventura se convirtiese en algo alcanzable, no una fantasía. El resultado supuso no solo una travesía física, sino una transformación personal. A su regreso, Casaucau reconocía ser "un hombre" nuevo" tras esa inmersión prolongada en carreteras, fronteras y encuentros humanos. Ya ha anunciado que su próximo reto es la vuelta al mundo.

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Otros aventureros en Vespa

La historia de la Vespa, en realidad, está llena de este tipo de gestas. Mucho antes de que Casaucau se lanzara a Europa, otros viajeros ya habían demostrado que una scooter aparentemente modesta podía cruzar continentes. En 1962, los españoles Santiago Guillén y Antonio Veciana dieron la vuelta al mundo en 79 días, recorriendo más de 40.000 kilómetros y 17 países. Su aventura quedó recogida en el libro 'En 79 días. Vuelta al mundo en Vespa', una obra pionera que consolidó la imagen de la Vespa como vehículo de exploración global.

Hace unos meses, otro jubilado italiano de 77 años, Marcello Trappolini, recorría Argentina en su histórica Vespa, compañera inseparable de viaje durante 20 años en los que ha acumulado cerca de 940.000 kilómetros. Otro veterano aventurero es Emilio Turrión, que ha visitado 80 países a lomos de su Vespa 200 desde que en 2013 dejara de lado su profesión de farmacéutico para viajar por el mundo. Y el alemán Markus Andre Mayer ha dado la vuelta al mundo en 80 días sobre una Vespa clásica, recorriendo aproximadamente 25.000 km en un tiempo récord.

Estos casos demuestran que la Vespa nunca fue solo un icono urbano o estético. También es una herramienta de libertad accesible, capaz de conectar geografías y culturas. Y para lanzarse a viajar con ella la edad no es una barrera. No todos recorrerán 20.000 kilómetros, pero sí se pueden diseñar rutas progresivas, escapadas largas y desafíos personales. Ochenta años después de su nacimiento, la Vespa sigue demostrando que la aventura no depende de la cilindrada ni de la edad, sino de la actitud.