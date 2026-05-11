Ni pesas ni ensaladas: lo que de verdad te hará vivir más años, según un estudio

Redacción Uppers 11 MAY 2026 - 12:59h.

Las horas de sueño juegan un papel en la longevidad aún más relevante de lo que se pensaba, según la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón

La “falacia” de dormir menos con la edad: "Tanto a los 20 como a los 50 necesitamos 8 horas"

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Vivir más no es solo cuestión de suerte. A medida que soplamos más velas la pregunta deja de ser cuántos años cumpliremos y pasa a ser cómo los viviremos. Los pilares clásicos son de sobra conocidos: esa genética que heredamos de nuestros abuelos, un estilo de vida activo que nos mantenga ágiles, una alimentación equilibrada o un entorno que nos dé tranquilidad. Sin embargo, más allá de las caminatas diarias y los superalimentos, existe un factor silencioso, a menudo ignorado en los chequeos médicos, que resulta ser mucho más determinante para nuestra longevidad de lo que históricamente nos han contado.

Una investigación realizada por la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (OHSU) pone el foco en las horas de sueño. Dormir bien ha sido tradicionalmente relacionado con el bienestar general y con la prevención de numerosas enfermedades, pero su papel dentro de la longevidad podría ser aún más relevante de lo que se pensaba, según este estudio que analizó datos procedentes de encuestas realizadas en Estados Unidos entre 2019 y 2025.

En ellas se cruzaron las estimaciones de esperanza de vida con la duración del sueño declarada por los propios participantes, considerando como referencia un descanso insuficiente dormir menos de siete horas por noche. Los investigadores tuvieron en cuenta también otras variables relevantes que influyen en la longevidad, como la inactividad física, el nivel educativo o la situación laboral. Pues bien, la falta de sueño aparecía por encima de casi todos como predictor conductual de la longevidad, situándose únicamente por detrás del tabaquismo en cuanto a fuerza de asociación.

De hecho, los investigadores no esperaban una correlación tan marcada, lo que refuerza su idea de que el descanso no es un factor más, sino una pieza clave dentro de la salud a largo plazo. “No esperaba que estuviera tan fuertemente correlacionado con la expectativa de vida. Siempre hemos pensado que el sueño es importante, pero nuestro estudio realmente lo confirma: la gente debería esforzarse por dormir entre siete y nueve horas, si es posible”, subrayaba el fisiólogo del sueño de la OHSU, Andrew McHill, en una comunicado.

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La pieza maestra del rompecabezas

No es la única investigación que destaca que una buena rutina de sueño podría favorecer una longevidad saludable. Un análisis reciente realizado por investigadores de la London School of Economics examinó datos de 47 millones de noches de sueño y encontró una relación directa entre la regularidad del descanso y la salud a largo plazo. Según el estudio, dormir alrededor de siete horas por noche y mantener horarios constantes para acostarse puede reducir el riesgo de muerte prematura en un 24% y sumar hasta cuatro años a la esperanza de vida.

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No descansar bien provoca un efecto dominó que daña casi todo el organismo a la vez. Lejos de estar inactivo, el cerebro aprovecha la noche para equilibrar el metabolismo, fijar lo aprendido, ajustar las redes de neuronas y realizar una limpieza profunda de los residuos tóxicos del día.

Al dormir, nuestro sistema inmune se calibra, el estrés se disipa y el apetito se regula. Es un proceso de restauración profunda que, si se interrumpe noche tras noche, genera una factura física muy alta. Esto explica por qué dormir mal se asocia a enfermedades graves y fallos metabólicos. La conclusión más relevante de estas investigaciones es que el sueño podría ser la pieza maestra del rompecabezas, el mecanismo principal del que dependen casi todos los demás pilares de nuestra salud.

Nuestra cultura nos empuja a ser personas sanas mientras desprecia el descanso. Todavía se presume de dormir poco como si fuera una medalla al éxito, tratando al cuerpo como un motor que no necesita pausa. Pero la ciencia es clara: dormir no es perder el tiempo, es una herramienta clave para ganar vida.