Mantener una rutina de sueño, un hábito con importantes impactos en el cerebro

Marta Egea 09 MAY 2026 - 10:00h.

Una irregularidad en los horarios de sueño puede desajustar el ritmo circadiano, afectando a la concentración, la memoria y la regulación emocional, incluso aunque se cumplan con las horas recomendadas

Expertos opinan sobre las consecuencias de madrugar en exceso, y no respetar las horas de sueño: "Estamos robándole tiempo al sueño"

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MadridDormir bien no depende solo de cuántas horas se pasan en la cama. Cada vez más expertos incitan en otra variable que durante mucho tiempo quedó en segundo plano: la regularidad. Es decir, acostarse y levantarse a horas parecidas, incluso en fines de semana y vacaciones. La ciencia reciente está reforzando una idea muy clara: mantener una rutina de sueño estable no solo ayuda a descansar mejor, sino que puede influir de forma importante en el funcionamiento del cerebro, el estado de ánimo y la salud a largo plazo.

Esto cambiaría bastante el enfoque actual. Durante años, se ha hablado del número de horas, pero hoy se sabe que dormir siete u ocho horas no siempre compensa una rutina caótica. Irse a la cama a una hora muy diferente cada día, dormir a trompicones o cambiar constantemente el horario, ya que puede desajustar el reloj biológico, afectar a la regulación emocional y distintos procesos cerebrales.

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El cerebro funciona con horario

Para entender por qué la rutina importa tanto, hay que empezar por conocer el sistema que organiza el sueño: el ritmo circadiano. Se trata del reloj interno que ayuda a coordinar cuándo sentimos sueño, cuándo estamos más alerta y cómo se sincronizan otras funciones del organismo, desde la temperatura corporal hasta la liberación hormonal.

Cuando una persona mantiene horarios relativamente constantes, ese reloj trabaja con señales más previsibles. Pero cuando los horarios cambian mucho de un día a otro, el sistema circadiano se desorganiza. Esta desincronización no se nota solo como sueño o cansancio: también puede alterar la atención, el humor, la claridad mental y, a largo plazo, la salud cerebral. Alinear el sueño con los ritmos naturales favorece la alerta diurna, la recuperación y la salud general.

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Uno de los hallazgos más relevantes es la relación entre rutina de sueño y función cognitiva. Dormir en horarios variables puede afectar a procesos como la atención, la memoria y la flexibilidad cognitiva. Una revisión de 2025 sobre el papel del sueño y su privación en la conducta diurna destaca que el sueño insuficiente o irregular puede repercutir en la atención sostenida, el control ejecutivo, la velocidad de procesamiento y la regulación emocional.

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Además, están empezando a aparecer datos más específicos sobre cognición y regularidad. Un estudio de 2025 encontró que la regularidad del sueño se asocia con el rendimiento cognitivo y con niveles de BDNF, una proteína relacionada con plasticidad cerebral y salud neuronal. Aunque la relación observada era compleja, el mensaje de fondo refuerza la idea de que la estabilidad del sueño no es un detalle menor, sino un factor conectado con el funcionamiento del cerebro.

No solo importa dormir poco, también la irregularidad del sueño

Durante años, el principal mensaje sobre el descanso ha sido claro: dormir pocas horas es perjudicial. Sin embargo, la ciencia más reciente está matizando esta idea y señalando que hay otro factor igual o más relevante: la irregularidad. No solo importa cuánto se duerme, sino cuándo se duerme y con qué constancia. Alterar continuamente los horarios, acostarse tarde unos días y tratar de compensarlo otros, puede generar una especie de “jet lag” que desajusta el reloj biológico interno.

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Este fenómeno tiene consecuencias directas en el funcionamiento del cerebro. El ritmo circadiano regula procesos clave como la liberación de melatonina y cortisol. Cuando los horarios cambian constantemente, estos sistemas pierden sincronía, lo que puede traducirse en una sensación de cansancio persistente, menor claridad mental y dificultad para concentrarse. El cerebro funciona, pero lo hace en “modo desajustado”.

A la misma vez, la relación con la salud mental es cada vez más evidente. Distintos estudios han encontrado que las personas con horarios de sueño irregulares presentan mayores niveles de ansiedad, síntomas depresivos y peor regulación emocional, incluso cuando duermen un número de horas aparentemente suficiente. Esto sugiere que el problema no es solo la cantidad de sueño, sino la falta de estabilidad en los ritmos biológicos que sostienen el equilibrio emocional.

Además, la irregularidad del sueño puede amplificar otros factores de riesgo, como aumentar la probabilidad de adoptar hábitos poco saludables, lo que a la vez hace que el problema aumente. Así, se puede generar un círculo difícil de romper en el que el desorden del sueño afecta al estado de ánimo, y este, a su vez, empeora la calidad del descanso.

Otro aspecto relevante es la percepción subjetiva. Muchas personas piensan que están descansando bien porque “cumplen” con las horas recomendadas, pero no siempre son conscientes de que su sueño es irregular. Esta discrepancia entre percepción y realidad hace que el impacto pase desapercibido, cuando en realidad se está produciendo una acumulación de efectos negativos a medio y largo plazo.

A pesar de todo, sostener horarios de sueño regulares no siempre es sencillo. El estilo de vida actual juega claramente en contra: trabajo a turnos, uso nocturno de pantallas, cenas tardías, cafeína, horarios sociales variables o la costumbre de “compensar” el sueño durante los fines de semana hacen que muchas personas vivan con un reloj biológico constantemente desplazado. Para poder mantener una rutina, no hay que llevar una vida rígida ni perfecta, es más bien evitar oscilaciones grandes y constantes que desordenen el sistema.